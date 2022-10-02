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一周數位爆報／手機「加我賴」又有煩人新據點！買平價iPhone 14才對？AirPods Pro 2這動作變「電子垃圾」

聯合新聞網／ 綜合報導
一周數位爆報9/25～10/1。（圖／聯合新聞網）
一周數位爆報9/25～10/1。（圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


「加我賴（LINE）」應該是前陣子使用蘋果（Apple）iPhone手機最常收到的簡訊字眼，最近透過iPhone內建的iMessage傳詐騙訊息的數量似乎略減許多，但有網友卻收到「另一型態」的垃圾訊息，讓其他人直呼「還沒遇過，太機車了吧」。 （繼續閱讀…）

煩人度：★★★★★

小編評語：垃圾訊息真的有完沒完耶，原本貼心的功能都變調了（嘆）。

不少果粉發現透過iPhone內建的iMessage所收到的垃圾訊息減少了，想不到詐騙集團竟然轉戰別的內建App。（圖／聯合新聞網）
不少果粉發現透過iPhone內建的iMessage所收到的垃圾訊息減少了，想不到詐騙集團竟然轉戰別的內建App。（圖／聯合新聞網）


第一代 AirPods Pro 是在 2019 年 10 月推出的，至今已超過兩年之久，終於 Apple 在今年九月的新品發表會活動之中，除了帶來全新的 iPhone 14 之外，AirPods Pro 2 也跟著亮相，雖然台灣還沒正式開賣， 但美國在上週五已經開賣，而國外維修網站 iFixit 依然不免俗地將 AirPods Pro 2 拆解 了，一起來看看它的內部構造吧！ （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★☆

小編評語：原來還是不要乖乖把它拆開比較好…。

（圖／翻攝自蘋果官網）
（圖／翻攝自蘋果官網）


VR裝置戴嘴上？日本「藍牙口罩」大喊能滅音 這模樣看起來怪怪der…
很怕自己是「大嗓門」，或是怕在座位上開線上會議吵到別人嗎？日本推出一款「藍牙口罩」，聲稱戴上後可以「滅音」，讓聲量減少20分貝，只不過戴上去的感覺就像一台VR頭戴裝置裝在嘴巴上，模樣有點怪怪或色色的。 （繼續閱讀…）

搞笑度：★★★★☆

小編評語：認真要這樣戴去咖啡廳嗎…。

日本一家公司推出聲稱可滅音的「藍牙口罩」，戴上後講話的聲音至少可少20分貝。（翻攝自shiftall網站）
日本一家公司推出聲稱可滅音的「藍牙口罩」，戴上後講話的聲音至少可少20分貝。（翻攝自shiftall網站


線上串流音樂平台屬KKBOX和Spotify在台灣最為知名，是許多情侶分享音樂、培養感情的愛用APP。雖然線上串流音樂平台意外讓女網友抓包男友出軌的證據，但也有不少人好奇「情侶之間該如何共享歌單？」《聯合新聞網》特別整理KKBOX、Spotify兩大平台的共享方式，提供情侶感情增溫的小撇步。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：邊抓猴邊聽音樂還真的很划算（X）。

台灣線上串流音樂APP屬Spotify、KKBOX最為知名。 示意圖／ingimage
台灣線上串流音樂APP屬Spotify、KKBOX最為知名。 示意圖／ingimage


蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列買氣依舊超夯，加上平價版iPhone 14仍沿用舊款A15晶片，讓不少民眾在這2款做抉擇時「直上」iPhone 14 Pro。一名網友謹慎考慮後仍選擇買平價iPhone 14，他稱「遭遇到不少朋友的質疑」，但提出3大購買原因被網友讚賞有想法，「iPhone 13 pro就是舊時代的敗北者。」 （繼續閱讀…）

理性度：★★★★★

小編評語：就是要看準自己需求再買喔（結果買了更貴的iPhone 14 Pro Max）。

網友提出不買iPhone 14 Pro而買iPhone 14的3大原因，被網友大讚很實際。（翻攝自蘋果官網）
網友提出不買iPhone 14 Pro而買iPhone 14的3大原因，被網友大讚很實際。（翻攝自蘋果官網）


iPhone 14 Pro系列捨棄瀏海螢幕，改以藥丸型挖孔螢幕設計，搭配靈活多工的「動態島」（Dynamic Island）新功能，深受果粉喜愛。動態島區域集合各類訊息通知，可改變大小和形狀以適應各種類型通知、警報等內容顯示。然而，有部分網友使用後卻認為「動態島」靈活的動畫顯示效果容易令人分心，此時該怎麼辦呢？ （繼續閱讀…）

麻煩度：★★★★☆

小編評語：動態島真的有那麼礙眼嗎…？

只要向左或右滑動，即可取消動態島動畫顯示效果。 圖擷自蘋果發表會直播
只要向左或右滑動，即可取消動態島動畫顯示效果。 圖擷自蘋果發表會直播


《超級瑪利歐兄弟》從1985年推出至今已37年，2D橫向的遊戲方式相當經典，後續也有3D風格的《瑪利歐兄弟》登場，但不少粉絲期盼能再玩到經典的瑪利歐遊戲，現在還有機會玩得到它嗎？答案不僅可以，而且還能玩到「全新關卡」的2D《超級瑪利歐兄弟》！ （繼續閱讀…）

佩服度：★★★★★

小編評語：真的是瑪利歐的超級大鐵粉，可以做出40關卡太不容易了！

推特一名鐵粉做出「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」遊戲，表示自製關卡內容都相當友善，不會像一般《瑪創2》其他玩家的自製關卡一樣刁鑽整人。（翻攝自推特MetroidMike64）
推特一名鐵粉做出「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」遊戲，表示自製關卡內容都相當友善，不會像一般《瑪創2》其他玩家的自製關卡一樣刁鑽整人。（翻攝自推特MetroidMike64


世代差異連「正常用詞」都出現「老人化」了嗎？一名17歲網友表示，常使用標點符號「，」打字，卻被友人說「感覺在跟老人聊天」，讓他尷尬不已，詢問網友難道是他跟不上現今潮流嗎？引起網友正反兩極論戰。 （繼續閱讀…）

老化度：★★★☆☆

小編評語：嗚嗚，我覺得用標點符號沒有錯啊。

一名網友聊天打字都會用標點符號，卻被好友嫌棄「像跟老人聊天」，引起網友正反論戰。（示意圖／ingimage）
一名網友聊天打字都會用標點符號，卻被好友嫌棄「像跟老人聊天」，引起網友正反論戰。（示意圖／ingimage）

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