一周數位爆報／手機「加我賴」又有煩人新據點！買平價iPhone 14才對？AirPods Pro 2這動作變「電子垃圾」

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「加我賴（LINE）」應該是前陣子使用蘋果（Apple）iPhone手機最常收到的簡訊字眼，最近透過iPhone內建的iMessage傳詐騙訊息的數量似乎略減許多，但有網友卻收到「另一型態」的垃圾訊息，讓其他人直呼「還沒遇過，太機車了吧」。 （繼續閱讀…）
煩人度：★★★★★
小編評語：垃圾訊息真的有完沒完耶，原本貼心的功能都變調了（嘆）。
第一代 AirPods Pro 是在 2019 年 10 月推出的，至今已超過兩年之久，終於 Apple 在今年九月的新品發表會活動之中，除了帶來全新的 iPhone 14 之外，AirPods Pro 2 也跟著亮相，雖然台灣還沒正式開賣， 但美國在上週五已經開賣，而國外維修網站 iFixit 依然不免俗地將 AirPods Pro 2 拆解 了，一起來看看它的內部構造吧！ （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：原來還是不要乖乖把它拆開比較好…。
很怕自己是「大嗓門」，或是怕在座位上開線上會議吵到別人嗎？日本推出一款「藍牙口罩」，聲稱戴上後可以「滅音」，讓聲量減少20分貝，只不過戴上去的感覺就像一台VR頭戴裝置裝在嘴巴上，模樣有點怪怪或色色的。 （繼續閱讀…）
搞笑度：★★★★☆
小編評語：認真要這樣戴去咖啡廳嗎…。
線上串流音樂平台屬KKBOX和Spotify在台灣最為知名，是許多情侶分享音樂、培養感情的愛用APP。雖然線上串流音樂平台意外讓女網友抓包男友出軌的證據，但也有不少人好奇「情侶之間該如何共享歌單？」《聯合新聞網》特別整理KKBOX、Spotify兩大平台的共享方式，提供情侶感情增溫的小撇步。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：邊抓猴邊聽音樂還真的很划算（X）。
蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列買氣依舊超夯，加上平價版iPhone 14仍沿用舊款A15晶片，讓不少民眾在這2款做抉擇時「直上」iPhone 14 Pro。一名網友謹慎考慮後仍選擇買平價iPhone 14，他稱「遭遇到不少朋友的質疑」，但提出3大購買原因被網友讚賞有想法，「iPhone 13 pro就是舊時代的敗北者。」 （繼續閱讀…）
理性度：★★★★★
小編評語：就是要看準自己需求再買喔（結果買了更貴的iPhone 14 Pro Max）。
iPhone 14 Pro系列捨棄瀏海螢幕，改以藥丸型挖孔螢幕設計，搭配靈活多工的「動態島」（Dynamic Island）新功能，深受果粉喜愛。動態島區域集合各類訊息通知，可改變大小和形狀以適應各種類型通知、警報等內容顯示。然而，有部分網友使用後卻認為「動態島」靈活的動畫顯示效果容易令人分心，此時該怎麼辦呢？ （繼續閱讀…）
麻煩度：★★★★☆
小編評語：動態島真的有那麼礙眼嗎…？
《超級瑪利歐兄弟》從1985年推出至今已37年，2D橫向的遊戲方式相當經典，後續也有3D風格的《瑪利歐兄弟》登場，但不少粉絲期盼能再玩到經典的瑪利歐遊戲，現在還有機會玩得到它嗎？答案不僅可以，而且還能玩到「全新關卡」的2D《超級瑪利歐兄弟》！ （繼續閱讀…）
佩服度：★★★★★
小編評語：真的是瑪利歐的超級大鐵粉，可以做出40關卡太不容易了！
世代差異連「正常用詞」都出現「老人化」了嗎？一名17歲網友表示，常使用標點符號「，」打字，卻被友人說「感覺在跟老人聊天」，讓他尷尬不已，詢問網友難道是他跟不上現今潮流嗎？引起網友正反兩極論戰。 （繼續閱讀…）
老化度：★★★☆☆
小編評語：嗚嗚，我覺得用標點符號沒有錯啊。
韓國跑跑卡丁車職業聯賽第2季，Liiv SANDBOX隊的台灣選手「爆哥」劉昶亨表現出色，今天在冠軍賽以3比1擊敗韓國對...
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先前曾報導，Instagram 無預警封殺 Pornhub 的社群帳號讓 1310 萬粉絲和 6200 則貼文直接蒸發，最新進度則是確認永久刪除了！
Hertz宣布與前身為英國石油的BP合作，雙方將於美國境內建造覆蓋全國範圍的充電網路，除了提供Hertz旗下電動車款補充電量，更計畫透過收費對外開放使用，使得Hertz不僅是車輛租賃服務提供業者，更搖身變成大型基礎建設業者身分。
羅技推出對應Mac機種使用需求的Mechnical Mini鍵盤、MX Master 3S高階滑鼠，以及Lift垂直滑鼠。
美國電信業者Verizon確定，將與Qualcomm、Razer合作推出全球首款支援5G連網的掌機裝置，並且確定以Razer Edge 5G為稱，而Razer預期會在10月15日的RazerCon公布此款掌機裝置細節。
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