一周數位爆報／手機「加我賴」又有煩人新據點！買平價iPhone 14才對？AirPods Pro 2這動作變「電子垃圾」

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

煩人度：★★★★★ 小編評語：垃圾訊息真的有完沒完耶，原本貼心的功能都變調了（嘆）。

不少果粉發現透過iPhone內建的iMessage所收到的垃圾訊息減少了，想不到詐騙集團竟然轉戰別的內建App。（圖／聯合新聞網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：原來還是不要乖乖把它拆開比較好…。

（圖／翻攝自蘋果官網）

搞笑度：★★★★☆ 小編評語：認真要這樣戴去咖啡廳嗎…。

日本一家公司推出聲稱可滅音的「藍牙口罩」，戴上後講話的聲音至少可少20分貝。（翻攝自shiftall網站）

實用度：★★★★★ 小編評語：邊抓猴邊聽音樂還真的很划算（X）。

台灣線上串流音樂APP屬Spotify、KKBOX最為知名。 示意圖／ingimage

理性度：★★★★★ 小編評語：就是要看準自己需求再買喔（結果買了更貴的iPhone 14 Pro Max）。

網友提出不買iPhone 14 Pro而買iPhone 14的3大原因，被網友大讚很實際。（翻攝自蘋果官網）

麻煩度：★★★★☆ 小編評語：動態島真的有那麼礙眼嗎…？

只要向左或右滑動，即可取消動態島動畫顯示效果。 圖擷自 蘋果發表會直播

佩服度：★★★★★ 小編評語：真的是瑪利歐的超級大鐵粉，可以做出40關卡太不容易了！

推特一名鐵粉做出「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」遊戲，表示自製關卡內容都相當友善，不會像一般《瑪創2》其他玩家的自製關卡一樣刁鑽整人。（翻攝自推特MetroidMike64）

老化度：★★★☆☆ 小編評語：嗚嗚，我覺得用標點符號沒有錯啊。

一名網友聊天打字都會用標點符號，卻被好友嫌棄「像跟老人聊天」，引起網友正反論戰。（示意圖／ingimage）

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