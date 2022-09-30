Pornhub不行…金卡戴珊露臀就可以？它的Instagram帳號「真的」遭永久刪除了

Instagram 聲明表示，所有帳戶都遵循相同的審核標準，並沒有針對成人創作者的政策。

先前曾報導，Instagram 無預警封殺 Pornhub 的社群帳號讓 1310 萬粉絲和 6200 則貼文直接蒸發，最新進度則是確認永久刪除了！

根據外媒 TechCrunch 報導，Instagram 聲明表示 Pornhub 多次違反社群政策才遭到刪除。

Pornhub 寫給 Meta 的公開信。（圖／翻攝自Pornhub推特）

Pornhub 帳號曾引發不少爭議，其中被認定直接宣傳色情內容，是鼓勵大眾成為色情表演者，反性剝削人士相當樂見 Instagram 的處置。

不過 Pornhub 並沒有坐以待斃，與此同時他們積極找了 60 位成人產業從業者連署，致信給 Meta 高層，包含 Meta 執行長馬克‧祖克柏和 Instagram 負責人 Adam Mosseri 等。

信中提到 Instagram 的平台規則執行不透明、具有歧視性且虛偽，認為 Instagram 的待遇不公，例如擁有 3.3 億粉絲的金卡戴珊等知名 Instagram 用戶發表了暴露臀部的照片，樂見金卡戴珊背後團隊可以自由分享作品，但為何 Pornhub 無法受到同等待遇。

Pornhub 也希望官方能給出清楚的解釋帳號為何會不斷被刪除，包含那些為了和受眾互動而花錢建立的內容。

在信中 Pornhub 也強調並沒有違反 Instagram 的任何規則，Instagram 莽撞與歧視行為損害了獨立創作者的生計，也剝奪品牌發展業務的能力。不斷抹去、壓制和審查性工作者和成人品牌的存在，是暴力也具有嚴重破壞性的，尤其在成人產業者經常面臨的經濟歧視，這對他們的生計構造成更多危險和威脅。

Instagram 聲明表示，所有帳戶都遵循相同的審核標準，並沒有針對成人創作者的政策，絕對不會單純因為帳號是成人內容創作者營運才禁用，也不會以這種方式對帳號進行分類，只要不違反平台的政策，成年創作者也能經營帳號。

雖然在 Instagram 無法繼續經營，但目前 PornHub 官方 Twitter 帳戶以及官方 YouTube 頻道仍正常運作，而這次的公開信也透過 Twitter 帳戶發表。

針對這封公開信信，Instagram 目前尚未有任何回應。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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