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Intel秀第13代Core系列處理器 預告將推出運作時脈達6GHz版本

聯合新聞網／ 楊又肇
▲代號「Raptor Lake」、第13代Core系列桌機版處理器帶來更高運算效能表現
▲代號「Raptor Lake」、第13代Core系列桌機版處理器帶來更高運算效能表現

在稍早的Intel Innovaion Day活動上揭曉代號「Raptor Lake」、第13代Core系列桌機版處理器之後，Intel也很快地在台灣舉辦Open House 2022活動，藉此分享新一代桌機版處理器特色。

此次在代號「Raptor Lake」、第13代Core系列桌機版處理器的更新，主要是以去年推出的代號「Alder Lake」、第12代Core系列處理器基礎上作提升，不僅讓初期推出的六款處理器均可對應5GHz以上運作時脈，在最高階的Core i9-13900K更對應高達5.8GHz運作時脈表現。

同時，此次處理器設計更進一步增加E Core節能核心數量與運算效能，同時也提高L2快取記憶體容量與傳輸頻寬，藉此讓整體執行效率提升，分別讓單核心運算效能提升15%，同時也讓多核心運算效能可提升41%。

▲相比代號「Alder Lake」、第12代Core系列處理器，分別在單核心運算效能提升15%，同時也讓多核心運算效能可提升41%
▲相比代號「Alder Lake」、第12代Core系列處理器，分別在單核心運算效能提升15%，同時也讓多核心運算效能可提升41%

至於主機板則對應Intel 700系列晶片組，其中在Z790晶片組更提升PCIe 4.0控制效能，同樣原生支援PCIe 5.0，並且支援DDR-5600記憶體模組，更因應市場需求加入USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps連接規格，其他也同樣支援Thunderbolt 4與Intel Killer Wi-Fi 6E無線網路連接規格。

而此次在台舉辦的Open House 2022中，除了展示第13代Core系列處理器與多款採Z790晶片組主機板，更展示Intel Evo、NUC，以及採用Intel vPro商用設計方案產品，另外也展示旗下Wi-Fi 6E無線連網技術、Thunderbolt連接設計，甚至也實際展示即將上市的Arc A750、Arc A770桌機版顯示卡。

▲配合此次新款處理器，Intel也與第三方業者合作新款水冷散熱器設計，藉此發揮更高、更穩定的運算效能表現
▲配合此次新款處理器，Intel也與第三方業者合作新款水冷散熱器設計，藉此發揮更高、更穩定的運算效能表現

Intel強調在台灣與諸多OEM業者緊密合作，同時也與各個在地供應鏈共同建立龐大市場生態系統，進而推動更廣泛的PC應用經濟規模。

此外，Intel更透露接下來將著手準備推出運作時脈可達6GHz以上的新款處理器產品，預期將是隸屬KS系列的設計，或許會選在明年初的CES 2023期間亮相。

▲此次在台舉辦的Open House 2022活動
▲此次在台舉辦的Open House 2022活動

▲實際展示華碩、華擎、Biostar、技嘉、微星等業者打造的700系列晶片組主機板
▲實際展示華碩、華擎、Biostar、技嘉、微星等業者打造的700系列晶片組主機板

▲華碩打造的700系列晶片組主機板
▲華碩打造的700系列晶片組主機板

▲微星打造的700系列晶片組主機板
▲微星打造的700系列晶片組主機板

▲此次在台舉辦的Open House 2022活動
▲此次在台舉辦的Open House 2022活動

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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