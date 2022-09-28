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Intel Geti電腦視覺平台標榜可讓任何人輕易建造有效的人工智慧訓練模型

聯合新聞網／ 楊又肇
▲以「Sonoma Creek」為代稱的電腦視覺平台，將以Intel Geti電腦視覺平台作為正式名稱
▲以「Sonoma Creek」為代稱的電腦視覺平台，將以Intel Geti電腦視覺平台作為正式名稱

先前以「Sonoma Creek」為代稱的電腦視覺平台，在此次Intel Innovation Day活動中，確認以Intel Geti電腦視覺平台作為正式名稱，並且標榜可讓任何人輕易建造有效的人工智慧訓練模型。

在此次說明中，Intel說明將可透過簡單的資料上傳、標註、模型訓練，以及再訓練界面，即可透過Intel Geti電腦視覺平台縮減開發人工智慧訓練模型所需時間，同時也能在沒有深度人工智慧專業知識，以及足夠建置成本情況下，配合Intel OpenVINO工具組進行最佳化，讓開發者、企業團隊可以輕易佈署高品質的電腦視覺人工智慧，並且以此推動更多應用創新、自動化發展，同時提高整體生產力表現。

Intel Geti電腦視覺平台預期會在後續開放使用，主要鎖定非專業人士使用，並且透過訂閱或授權銷售使用形式提供，同時可透過簡化開發技術門檻與設計流程，讓更多應用電腦室覺得人工智慧能加速普及。

▲配合Intel OpenVINO工具組進行最佳化，讓開發者、企業團隊可以輕易佈署高品質的電腦視覺人工智慧
▲配合Intel OpenVINO工具組進行最佳化，讓開發者、企業團隊可以輕易佈署高品質的電腦視覺人工智慧

從Intel的角度來看，認為人工智慧應該要能更容易讓人掌握應用，進而推動更多創新發展，因此在近年的產品發展不僅著重處理器等硬體產品算力表現，更希望能整合旗下軟體技術發揮更完整的應用成效。

而此次宣布推出的Intel Geti電腦視覺平台，便是結合旗下處理器運算能力，整合軟體運算工具資源，讓開發者、企業能更容易掌握應用電腦室覺的人工智慧技術，進而可應用在更廣泛的服務、產品發展。例如在與墨西哥捲餅連鎖速食店Chipotle合作項目中，便透過Intel Geti電腦視覺平台紀錄分析哪些口味沾醬、菜色較受消費者喜愛，藉此讓日後餐點設計可以更符合市場需求。

▲墨西哥捲餅連鎖速食店Chipotle藉由電腦視覺分析提供餐點受喜愛情況
▲墨西哥捲餅連鎖速食店Chipotle藉由電腦視覺分析提供餐點受喜愛情況

▲透過Intel Geti電腦視覺平台紀錄分析哪些口味沾醬、菜色較受消費者喜愛
▲透過Intel Geti電腦視覺平台紀錄分析哪些口味沾醬、菜色較受消費者喜愛

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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