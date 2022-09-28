迅猛龍出柙！Intel正式揭曉代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器

Intel宣布推出維持Intel 7製程、代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器，將率先在今年推出隸屬S系列的桌機款處理器，另外也將接續推出隸屬U系列、P系列，以及H系列與HX系列的行動款處理器。

延續去年推出的代號「Alder Lake」、第12代Core系列處理器，此次推出代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器，同樣維持Intel 7製程，以及P Core效能核心與E Core節能核心的異構設計。

因此，不少看法認為今年推出的第13代Core系列處理器，實際上僅為去年推出的第12代Core系列處理器小幅更新款式，預計要等到後續推出代號「Meteor Lake」、「Arrow Lake」的新款處理器，才會有更明顯改變。

▲接續「Alder Lake」採用P Core效能核心與E Core節能核心的異構設計，因此被人視為是第12代Core系列處理器精進升級版本

▲推出隸屬S系列的桌機款處理器之後，將接續推出隸屬U系列、P系列，以及H系列與HX系列的行動款處理器。

此次代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器中，分別將P Core效能核心最高運作時脈再次提升至5.8GHz，並且將E Core節能核心數量增加，從先前最高可達16核心提升至目前的24核心，並且對應最高32組執行緒設計。

另外，配合運算核心調整，此次處理器也將L2快取記憶體做了改變，在每組P Core效能核心對應L2快取記憶體增加至2MB，每組E Core節能核心叢集對應部分則增加至4MB，分別讓單核心運算效能提升15%，同時也讓多核心運算效能可提升41%，更進一步提高L3外取記憶體容量，以及快取記憶體傳輸頻寬，藉此增加處理器在更多運算情況下的執行效率。

▲此次推出的處理器均對應5GHz以上運作時脈表現，並且標榜在校能有顯著提升

▲除了提升P Core效能核心表現，此次更提高E Core節能核心數量，藉此提高多核運算表現，並且增加記憶體與快取傳輸頻寬

▲大幅提升P Core效能核心運作時脈

▲將E Core節能核心數量最高增加至16核，使整體核心數量最高增加至24核，並且配合加大L2快取記憶體提高執行效率

▲提高記憶體傳輸頻寬，並且降低資料傳輸延遲性，讓運算執行效率提升

▲藉由可調整每瓦運算效能表現，讓多核運算效率表現提升，透過更低功耗發揮相同運算效能

除了提升最高等級規格處理器運算效能，Intel此次也針對第13代Core系列處理器中的主流Core i5規格設計做了提升，分別加入6組P Core效能核心與8組E Core節能核心，以及6組P Core效能核心與4組E Core節能核心的組合選項，讓多數的主流應用機種運算效能提升。

至於主機板則對應Intel 700系列晶片組，其中在Z790晶片組更提升PCIe 4.0控制效能，同樣原生支援PCIe 5.0，並且支援DDR-5600記憶體模組，更因應市場需求加入USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps連接規格，其他也同樣支援Thunderbolt 4與Intel Killer Wi-Fi 6E無線網路連接規格。

▲主機板則對應Intel 700系列晶片組，其中在Z790晶片組更提升PCIe 4.0控制效能，同樣原生支援PCIe 5.0，並且支援DDR-5600記憶體模組

透過Intel Speed Optimizer軟體調整，更能進一步設定處理器核心及記憶體運作模式，藉此發揮超頻運算效能，甚至可透過一鍵方式完成超頻。

Intel預計先推出Core i9-13900K、Core i7-13700K與Core i5-13600K三款處理器，這三款處理器最高運作時脈都可達5GHz以上，並且整合Intel UHD Graphics 770內顯。

其中，在Core i9-13900K最高運作時脈可達5.8GHz、核心總數達24核 (總計增加8核)，Core i7-13700K最高運作時脈亦可達5.4GHz、核心總數達16核 (總計增加4核)，而Core i5-13600K最高運作時脈可達5.1GHz、核心總數達14核 (總計增加4核)。

除了前述三款處理器，Intel首波推出的第13代Core系列桌機處理器，還包含未整合Intel UHD Graphics 770內顯的Core i9-13900KF、Core i7-13700KF與Core i5-13600KF。

建議售價方面，Core i9-13900K將以589美元建議售價銷售，Core i9-13900KF建議售價則是564美元，而Core i7-13700K建議售價為409美元，Core i7-13700KF建議售價為384美元，至於Core i5-13600K建議售價為319美元，Core i5-13600KF建議售價則是294美元。

此次揭曉的處理器，預計會在10月20日開放銷售。

▲先推出Core i9-13900K、Core i7-13700K與Core i5-13600K三款處理器，這三款處理器最高運作時脈都可達5GHz以上，並且整合Intel UHD Graphics 770內顯

▲首波推出的第13代Core系列桌機處理器，還包含未整合Intel UHD Graphics 770內顯的Core i9-13900KF、Core i7-13700KF與Core i5-13600KF

相比去年推出的Core i9-12900K，以及AMD推出的Ryzen 9 5950X處理器，Intel強調Core i9-13900K能帶來更高遊戲效能表現，尤其在《漫威蜘蛛人重製版》 (Marvel's Spider-Man Remastered)更比Ryzen 9 5950X處理器可發揮高出58%的效能。

▲相比Ryzen 9 5950X處理器可發揮高出58%的效能

而在每秒畫格顯示效能表現更有顯著提升，並且分別獲得開發《全軍破敵：戰鎚》的遊戲開發商Creative Assembly、打造新版《決勝時刻：現代戰爭2》的動視暴雪，以及曾打造《Ara: History Untold》等遊戲，並且與AMD合作雲端遊戲繪圖技術的Oxide Games認可。

▲在每秒畫格顯示效能表現更有顯著提升

同時，針對內容創作應用效能部分，Intel更強調Core i9-13900K處理器相比競爭對手，分別可帶動33%至69%的效能提升量。

▲內容創作應用效能部分，相比競爭對手可帶動33%至69%的效能提升量

以去年推出的Core i9-12900K處理器為基準，當創作者透過Adobe Photoshop、Media Encoder等軟體工具處理影像內容時，約可提高27%執行效率，而利用Blender與Unrel Engine進行遊戲場景渲染時，更可提高34%執行效率，藉此滿足更多創作需求。

▲透過Intel Speed Optimizer軟體調整，更能進一步設定處理器核心及記憶體運作模式，藉此發揮超頻運算效能，甚至可透過一鍵方式完成超頻

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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