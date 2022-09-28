快訊

百元鍋回不去了！「三媽臭臭鍋」10月調漲 每鍋貴20元

早晨財經速解讀／兆豐金產險重虧 外資提款金融股 台股假跌破還是真崩盤？

黃東的故事：一個清代廣州「普通人」歷險記

光陽以1億美元入股的哈雷旗下電動車品牌LiveWire 正式於紐約掛牌上市

聯合新聞網／ 楊又肇

去年底由光陽宣布以1億美元資金投資，並且取得其4%股權的哈雷旗下電動機車品牌LiveWire，稍早正式宣布透過特殊目的收購公司 (SPAC)形式，於美國紐約證交所正式掛牌上市，成為去年4月在美掛牌上市的Gogoro之後，第二間在美國境內掛牌上市的電動機車業者。

而在掛牌上市之後，開盤股價即達9.085美元，並且累積交易超過8萬3000股，並且在正式上市10分鐘後累積超過10萬股，股價一度來到9.81美元。而LiveWire預期上市後估值值可達23.1億美元，同時透過掛牌上市募得資金，將會用於市場開拓、產品開發，並且提升全球製造與銷售能力。

在此之前，光陽強調本身為LiveWire全球唯一策略合作夥伴，並且強調將與LiveWire採共用平台的合作模式，藉此推動電動機車產品佈局，並且擴展全球市場，而光陽董事長柯勝峯更說明雙方合作將形成互補及互利成效。

同時，光陽更強調未來藉由與LiveWire合作，預期未來將有機會增加大型電動重型機車研發資源，藉此強化光陽目前在電動機車市場佈局藍圖。

在先前說明中，柯勝峯說明雙方不會推出貼牌車款，而是會在眾人看不到的細節進行合作，其中包含三電系統、車架、車聯網，以及軟體架構等共用平台，預計透過提高整體產量，讓車款成本可以進一步壓低，使實際銷售車價可以變得更親民。

而從LiveWire發展腳步來看，當前僅推出單一車款LiveWire One，而哈雷接下來計畫透過LiveWire品牌在推出三款電動重型機車，預計在2030年於全球市場銷售達19萬台電動機車，藉此在傳統燃油車市場逐漸受到各國永續發展目標影響而縮減情況下重新尋找發展機會。

另一方面，與LiveWire合作更有助於光陽品牌在更多市場建立知名度，柯勝峯認為這樣的合作將有助於光陽品牌在更多英語系國家提高能見度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動機車 品牌 美國

延伸閱讀

台灣下個護國神山？ 宣明智新書談電動車

繼Gogoro之後…光陽機車即將在美國掛牌？今晚就知道

影／桃園4移工酒駕雙載被攔 爛醉乘客又騎車 警傻眼逮人

英國公共充電大漲42% 公共充電費用更接近加油花費

相關新聞

尋庭外和解？傳馬斯克與推特要求延後庭審時間

相關消息指稱，包含Tesla執行長馬斯克（Elon Musk），以及Twitter執行長Parag Agrawal都將重新安排正式庭審之前接受訊問的時間，因此有可能代表雙方正在進行庭外和解協調。

強化遊戲市場佈局 Netflix宣布在芬蘭赫爾辛基成立自有遊戲工作室

去年宣布進軍手機遊戲市場，並且接連收購打造驚悚風格冒險獨立遊戲《Oxenfree》的夜校工作室、打造《怪奇物語》手機遊戲的芬蘭遊戲開發商Next Games，後續更買下第三家遊戲工作室Boss Fight Entertainment，甚至與Ubisoft合作遊戲內容，目前更宣布將於芬蘭赫爾辛基成立自有遊戲工作室，藉此掌握自身打造遊戲內容能力。

遊戲抽獎機率不明？ 玩家驗證機制上路

玩家能一同檢視遊戲業者公布的轉蛋機率是否屬實！消基會董事長黃怡騰27日，《轉蛋法》將於2023年上路，要求遊戲業者要揭露「轉蛋」的中獎機率，但卻缺乏查驗機制。對此，數發部表示，已委請學者設計查驗機制，

快檢查！詐欺廣告軟體下載量突破1300萬次 Google Play、App Store慘遭毒手

使用者平常應該留意裝置狀況，如果發現電池耗電量很快、網路數據使用量短期內大幅增加，或不記得何時下載過某個App，都應該提高警覺。 資安研究人員在Google Play平台上發現75個詐欺型廣告軟

三星推出10%現金回饋卡 在全球第二大智機市場下猛藥

三星電子在印度與一家銀行業者合作推出聯名卡，消費者只要購買三星的產品，全年都能享有高達10%的現金回饋，希望該品牌的1....

蘋果先買後付「Apple Pay Later」卡關這一項 延後到2023年才推出

蘋果在今年WWDC 2022期間揭曉的先買後付服務「Apple Pay Later」，目前傳出面臨技術與軟體工程問題，預期將延後至2023年春季才會正式推出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。