光陽以1億美元入股的哈雷旗下電動車品牌LiveWire 正式於紐約掛牌上市

去年底由光陽宣布以1億美元資金投資，並且取得其4%股權的哈雷旗下電動機車品牌LiveWire，稍早正式宣布透過特殊目的收購公司 (SPAC)形式，於美國紐約證交所正式掛牌上市，成為去年4月在美掛牌上市的Gogoro之後，第二間在美國境內掛牌上市的電動機車業者。

而在掛牌上市之後，開盤股價即達9.085美元，並且累積交易超過8萬3000股，並且在正式上市10分鐘後累積超過10萬股，股價一度來到9.81美元。而LiveWire預期上市後估值值可達23.1億美元，同時透過掛牌上市募得資金，將會用於市場開拓、產品開發，並且提升全球製造與銷售能力。

在此之前，光陽強調本身為LiveWire全球唯一策略合作夥伴，並且強調將與LiveWire採共用平台的合作模式，藉此推動電動機車產品佈局，並且擴展全球市場，而光陽董事長柯勝峯更說明雙方合作將形成互補及互利成效。

同時，光陽更強調未來藉由與LiveWire合作，預期未來將有機會增加大型電動重型機車研發資源，藉此強化光陽目前在電動機車市場佈局藍圖。

在先前說明中，柯勝峯說明雙方不會推出貼牌車款，而是會在眾人看不到的細節進行合作，其中包含三電系統、車架、車聯網，以及軟體架構等共用平台，預計透過提高整體產量，讓車款成本可以進一步壓低，使實際銷售車價可以變得更親民。

而從LiveWire發展腳步來看，當前僅推出單一車款LiveWire One，而哈雷接下來計畫透過LiveWire品牌在推出三款電動重型機車，預計在2030年於全球市場銷售達19萬台電動機車，藉此在傳統燃油車市場逐漸受到各國永續發展目標影響而縮減情況下重新尋找發展機會。

另一方面，與LiveWire合作更有助於光陽品牌在更多市場建立知名度，柯勝峯認為這樣的合作將有助於光陽品牌在更多英語系國家提高能見度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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