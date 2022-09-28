快訊

百元鍋回不去了！「三媽臭臭鍋」10月調漲 每鍋貴20元

早晨財經速解讀／兆豐金產險重虧 外資提款金融股 台股假跌破還是真崩盤？

黃東的故事：一個清代廣州「普通人」歷險記

元太科技攜手夏普 結合IGZO背板技術打造更大尺寸電子紙看板

聯合新聞網／ 楊又肇

E Ink元太科技宣布與夏普合作開發新世代電子紙IGZO背板，藉此用於製造電子書閱讀器、電子紙筆記本的電子紙模組。

借助夏普旗下IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide，氧化銦鎵鋅)背板，預計用於大尺寸電子紙看板製作，同時預期未來持續與夏普維持深度合作，並且打造更多元形式的電子紙應用產品。

在此之前，元太科技已經與夏普合作，雙方共同將運用Oxide TFT面板技術的電子紙顯示器推向市場。

其中，元太科技已經致力開發將Oxide TFT氧化薄膜電晶體 (Oxide Thin Film Transistors) 用於電泳電子紙技術，已經超過十年以上，而夏普則於2012年即率先量產應用於顯示器的Oxide TFT氧化薄膜電晶體，利用其高電子移動性 (測量電子在特定材料中移動的難易程度)與低弱電流特性，透過更小電晶體設計即可供應相同電流量，讓顯示器能有更高電力轉換率與較低的耗電量，藉此有助於推動低碳永續環境發展。

依照數據統計，全球地區過去五年約有1.3億台電子書閱讀器被使用，假設這1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，相比傳統紙本書籍閱讀使用情況，約可降低10萬倍的二氧化碳排放量，而將彩色的書籍內容數位化，並且透過電子紙閱讀器閱讀，將能對環境永續帶來重大改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電子書 TFT 台電

延伸閱讀

童綜合醫院與中興大學攜手合作 電子紙筆記本簽署

開箱／換上大尺寸觸控螢幕、操作變得更直覺的Insta360 X3

元太8月營收寫十年新高 月增15.8%、年增221%

即日起至15日 買美華泰衛生紙送夏普電扇

相關新聞

Intel Arc A770桌機版顯示卡10月12日推出 329美元起跳

公佈Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡之後，Intel在稍早於加州聖荷西舉辦的Innovation Day活動中確認Arc A770桌機版顯示卡將於今年10月12日正式上市，建議售價則將從329美元起跳。

迅猛龍出柙！Intel正式揭曉代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器

Intel宣布推出維持Intel 7製程、代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器，將率先在今年推出隸屬S系列的桌機款處理器，另外也將接續推出隸屬U系列、P系列，以及H系列與HX系列的行動款處理器。

尋庭外和解？傳馬斯克與推特要求延後庭審時間

相關消息指稱，包含Tesla執行長馬斯克（Elon Musk），以及Twitter執行長Parag Agrawal都將重新安排正式庭審之前接受訊問的時間，因此有可能代表雙方正在進行庭外和解協調。

強化遊戲市場佈局 Netflix宣布在芬蘭赫爾辛基成立自有遊戲工作室

去年宣布進軍手機遊戲市場，並且接連收購打造驚悚風格冒險獨立遊戲《Oxenfree》的夜校工作室、打造《怪奇物語》手機遊戲的芬蘭遊戲開發商Next Games，後續更買下第三家遊戲工作室Boss Fight Entertainment，甚至與Ubisoft合作遊戲內容，目前更宣布將於芬蘭赫爾辛基成立自有遊戲工作室，藉此掌握自身打造遊戲內容能力。

遊戲抽獎機率不明？ 玩家驗證機制上路

玩家能一同檢視遊戲業者公布的轉蛋機率是否屬實！消基會董事長黃怡騰27日，《轉蛋法》將於2023年上路，要求遊戲業者要揭露「轉蛋」的中獎機率，但卻缺乏查驗機制。對此，數發部表示，已委請學者設計查驗機制，

快檢查！詐欺廣告軟體下載量突破1300萬次 Google Play、App Store慘遭毒手

使用者平常應該留意裝置狀況，如果發現電池耗電量很快、網路數據使用量短期內大幅增加，或不記得何時下載過某個App，都應該提高警覺。 資安研究人員在Google Play平台上發現75個詐欺型廣告軟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。