元太科技攜手夏普 結合IGZO背板技術打造更大尺寸電子紙看板

E Ink元太科技宣布與夏普合作開發新世代電子紙IGZO背板，藉此用於製造電子書閱讀器、電子紙筆記本的電子紙模組。

借助夏普旗下IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide，氧化銦鎵鋅)背板，預計用於大尺寸電子紙看板製作，同時預期未來持續與夏普維持深度合作，並且打造更多元形式的電子紙應用產品。

在此之前，元太科技已經與夏普合作，雙方共同將運用Oxide TFT面板技術的電子紙顯示器推向市場。

其中，元太科技已經致力開發將Oxide TFT氧化薄膜電晶體 (Oxide Thin Film Transistors) 用於電泳電子紙技術，已經超過十年以上，而夏普則於2012年即率先量產應用於顯示器的Oxide TFT氧化薄膜電晶體，利用其高電子移動性 (測量電子在特定材料中移動的難易程度)與低弱電流特性，透過更小電晶體設計即可供應相同電流量，讓顯示器能有更高電力轉換率與較低的耗電量，藉此有助於推動低碳永續環境發展。

依照數據統計，全球地區過去五年約有1.3億台電子書閱讀器被使用，假設這1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，相比傳統紙本書籍閱讀使用情況，約可降低10萬倍的二氧化碳排放量，而將彩色的書籍內容數位化，並且透過電子紙閱讀器閱讀，將能對環境永續帶來重大改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦