強化遊戲市場佈局 Netflix宣布在芬蘭赫爾辛基成立自有遊戲工作室
去年宣布進軍手機遊戲市場，並且接連收購打造驚悚風格冒險獨立遊戲《Oxenfree》的夜校工作室、打造《怪奇物語》手機遊戲的芬蘭遊戲開發商Next Games，後續更買下第三家遊戲工作室Boss Fight Entertainment，甚至與Ubisoft合作遊戲內容，目前更宣布將於芬蘭赫爾辛基成立自有遊戲工作室，藉此掌握自身打造遊戲內容能力。
不過，目前Netflix並未透露位於赫爾辛基的遊戲工作室當前製作內容計畫，但預期將會打造無須透過廣告或in-app付費購買增加獲利的世界級原創遊戲內容，並且將由曾在Zynga擔任副總裁及總經理職位，並且也有在EA任職經驗的Marko Lastikka負責帶領。
在此之前，Netflix進軍手機遊戲市場的計畫，主要希望能藉由遊戲與影音內容結合，讓更多人可以在由玩遊戲之後，接續透過Netflix服務觀看相關影片，或是透過遊戲提供更多影片中未能詳述內容，此外也能藉由遊戲增加更多用戶使用黏著與互動。
而此次宣布在赫爾辛基建立遊戲工作室，自然是希望能將更多主控權掌握在自身手上，並且能有更多籌碼與其他第三方遊戲業者洽談合作機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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