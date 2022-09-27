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遊戲抽獎機率不明？ 玩家驗證機制上路

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
消基會董事長黃怡騰27日，目前針對寶物中獎機率仍無驗證機制，目前試行「第三方查驗平台」，驗證遊戲機率的真實性。（直播截圖）
消基會董事長黃怡騰27日，目前針對寶物中獎機率仍無驗證機制，目前試行「第三方查驗平台」，驗證遊戲機率的真實性。（直播截圖）

玩家能一同檢視遊戲業者公布的轉蛋機率是否屬實！消基會董事長黃怡騰27日，《轉蛋法》將於2023年上路，要求遊戲業者要揭露「轉蛋」的中獎機率，但卻缺乏查驗機制。對此，數發部表示，已委請學者設計查驗機制，讓玩家透過上傳中獎過程的影片，建立數據庫，比對業者公佈的中獎機率是否屬實。

第三方查證平台

對此，黃怡騰表示，民眾去年6於公共政策參與平台呼籲推動轉蛋法，並收到超過6千位以上的遊戲玩家連署，除了要求遊戲業者公佈「機率型商品」的機率外，更盼能找到方法檢驗業者公佈的機率是正確的。

對此，數位產業署副署長林俊秀表示，數位遊戲是新創產業與工程師發揮實力的領域，更是年輕人主要的休閒之一，所以政府相當重視該環境的健全。他說，目前已訂定法律要求業者要公佈抽獎機率，但目前還沒有找到方法驗證機率的方式，所以這次才與台科大合作建立平台，以減少後續的消費糾紛。

上傳影片來驗證

台科大資工系教授戴文凱於現場展現驗證平台，首先玩家要填入簡單的基本資料，然後上傳錄製抽獎過程的影片，經過審核之後，就會進行樣本統計，與官方公布機率進行比對，還能順便讓玩家分享玩遊戲的過程。

「樣本數愈多，誤差愈小！」戴文凱強調，沒有要去質疑抽獎過程的公平性，主要是希望這些抽獎資訊能夠透明公開，以供玩家進行參考。他呼籲，民眾可於該平台上發起特定遊戲的驗證活動，並號召大量玩家上傳資料。

被問到一旦業者公布的轉蛋機率有不實的狀況該怎麼辦？林俊秀說，業者若沒公布機率，可根據消費者保護法限期改正，不改正可開罰；若公布的機率不實，則可依據公平交易法的廣告不實規範進行處罰。【更多精采內容，詳見

台科大 廣告不實 消基會

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