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AI生成圖像著作權不明 平台祭出禁令

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
AI圖像生成器透過文字描述「一張太空人正騎著馬的照片」（a photograph of an astronaut riding a horse），就自動生成的圖像。（Photo on WikiCommons）
AI圖像生成器透過文字描述「一張太空人正騎著馬的照片」（a photograph of an astronaut riding a horse），就自動生成的圖像。（Photo on WikiCommons）

AI生產圖像爭議多，圖庫平台不敢用！最大線上圖庫平台Getty Images日前宣布，因為AI可變造圖像的來源版權不明，禁止會員於該平台上傳或銷售此類圖像。AI生成圖像的運作原理為結合網路上各式公開圖片，以生成新的圖像，但因為AI常使用包括受到版權保護的圖片，導致該類圖像著作權充滿爭議。

著作權滿是爭議

Artforum》報導，AI生成圖像技術愈來愈成熟，網路更出現公開免費的工具，教民眾動動手指就能生成一系列圖像。然而，因為AI是透過結合網路公開圖片來生成圖像，其中不乏採用受版權保護的原始照片，導致該類型圖像有侵犯著作權的疑慮。

繼Newgrounds、PurplePort與FurAffinity等平台禁止AI生成圖像後，世界最大的圖庫平台之一Getty Images也跟進禁令，禁止用戶於平台上傳或銷售AI生成圖片。該平台執行長彼得斯就說，AI生成圖像所使用的參考資料有許多著作權上的爭議，並可能侵犯到其他內容生產者的權益，所以才祭出禁令。

辨識仍有困難

然而，要辨識出AI生成圖像仍有一定困難，《Gizomdo》報導，紐約藝術家克里斯宣稱，他以AI生成圖像的方式創作了圖文小說《黎明的查莉婭》，竟成功獲得美國官方的版權註冊，顯見AI生成與人為創造之間的界線愈來愈曖昧不明。

目前Getty Images希望透過用戶檢舉，並建立網路過濾器，來禁止AI生成圖像。另外一個圖庫平台Shutterstock執行長哈尼斯表示，「正在研究AI生成圖像對藝術生產者與消費者的影響」，在確保每個人都能夠使用新技術時，也應該要保護圖片生產者所貢獻的知識財產權。

對此，白宮AI政策顧問柏瑞格也表示，隨著AI生成圖像的快速成長與進步，會儘速訂定出相關法律，確保圖片的權益。【更多精采內容，詳見

AI 尼斯

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