快檢查！詐欺廣告軟體下載量突破1300萬次 Google Play、App Store慘遭毒手
使用者平常應該留意裝置狀況，如果發現電池耗電量很快、網路數據使用量短期內大幅增加，或不記得何時下載過某個App，都應該提高警覺。
資安研究人員在Google Play平台上發現75個詐欺型廣告軟體（Adware）應用程式，在App Store也發現10個廣告軟體應用程式，這些軟體總共被安裝高達1300萬次。
從表面上來看，廣告軟體看似只會發布擾人廣告，但實際上卻可能把使用者導向惡意網站，進而提高惡意軟體入侵系統的機率。而根據外媒報導，近期有資安團隊發現一系列詐欺型廣告軟體，團隊目前已通報Google與蘋果，兩大平台也已將這些廣告軟體從Android和iOS應用程式商店上移除。
以Android系統設備為例，如果有安裝廣告軟體偽裝的應用程式，這些廣告都會在系統後台的WebView裡神不知鬼不覺地進行下載；雖然這些應用程式的「詐欺痕跡」會記錄在Log裡，但一般使用者通常不會特別留意，因此通常毫無警覺。
團隊建議，如果使用的是Android，建議啟用自動檢測應用程式；如果使用的是iOS系統，建議直接刪除下方列表裡下載次數最多的幾個可疑應用程式。
iOS系統：
Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)
Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)
Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)
Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)
Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)
Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)
Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)
Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)
Tony Runs – com.TonyRuns.game
Android系統：
Super Hero-Save the world! - com.asuper.man.playmilk
Spot 10 Differences – com.different.ten.spotgames
Find 5 Differences – com.find.five.subtle.differences.spot.new
Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play
One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi
Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong
Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all
資安人員建議，使用者平常應該留意自己的裝置狀況，如果發現電池耗電量很快、網路數據使用量短期內大幅增加，或是完全不記得自己何時下載過某個App，都應該提高警覺並刪除相關應用程式。
想知道完整的詐欺型廣告軟體應用程式列表名單，也可點選此連結。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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