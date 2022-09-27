貼心！SpaceX擬針對1小時車程的校車提供Starlink衛星連網服務

在向美國證券交易委員會遞交文件中，SpaceX旗下衛星連網服務Starlink將針對車程達一小時以上的校車提供連網服務，讓更多家中沒有連網資源的貧困家庭學生，可以利用校車上提供連網服務進行數位學習。

依照文件顯示，SpaceX計畫提出必要調整，讓旗下Starlink衛星連網服務可在校車上提供Wi-Fi連網資源，以利搭乘校車往返通勤的學生可以利用網路進行數位學習。

不過，SpaceX並未透露將如何改裝校車，使其能直接對應連接Starlink衛星連網服務，其中有可能透過客製化衛星天線，讓校車能順利連接上網。

在此之前，SpaceX已經向傳統連網基地台難以建置地區提供便利的衛星連網服務，同時也與航空、郵輪業者合作，讓更多人可以在飛機航班、外海地區也能順利透過衛星網路連接上網，並且透過網路資源回報所在位置，或是用於推動更多連網應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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