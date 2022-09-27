蘋果先買後付「Apple Pay Later」卡關這一項 延後到2023年才推出

蘋果在今年WWDC 2022期間揭曉的先買後付服務「Apple Pay Later」，目前傳出面臨技術與軟體工程問題，預期將延後至2023年春季才會正式推出。

原本規劃中，蘋果此項先買後付服務將與iOS 16一同推出，但蘋果卻在iOS 16正式版本實際推出後，遲遲未開始提供此項服務。

相關消息指稱，蘋果可能面臨技術與軟體工程問題，因此可能讓「Apple Pay Later」先買後付服務延後推出，或許將調整至明年春季才會正式上線運作。

「Apple Pay Later」先買後付服務，可讓消費者在不具信用卡情況下購物，並且提供四期零利率、無滯納金的分期繳費方案，而蘋果稍早也宣布成立全資子公司Apple Financing，並且以獨立形式運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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