Pico 4虛擬實境頭戴裝置登場 重量僅295公克更輕巧

去年8月下旬證實由字節跳動收購的中國虛擬實境裝置業者Pico (北京小鳥看看科技)，稍早宣布推出新款Pico 4虛擬實境頭戴裝置，預計率先在9月27日於中國市場推出，並且計畫在10月18日於歐洲等市場銷售，建議售價則是429歐元起跳。

Pico 4採用Qualcomm Snapdragon XR2運算平台，配置8GB記憶體容量，本身同樣以一體形式頭戴裝置打造，連續使用續航電力時間約可達3小時，而整體重量僅為295公克，但是搭配包含電池的頭帶配件，則會增加至586公克。

由於電池設置在頭帶後方，恰好與前方主機重量形成平衡，因此不會有前重後輕問題，對於使用者長時間配戴使用也能有更好的配重感受。

而Pico 4對應105度觀看視野，單眼對應影響解析度可達4320 x 2160，同時螢幕畫面更新率可達90Hz，藉此降低視覺暈吐感，同時採用虛擬實境頭戴裝置常見的inside-out定位追蹤技術，配合外部4組鏡頭與動態感應器確認使用者頭部位置與方向，藉此呈現更正確的虛擬實境影像互動。

另外，Pico 4也加入全色彩透視功能，能直接透過外部鏡頭拍攝影像，讓使用者可在無須推下頭戴裝置即可看見外部市場情況。

互動方式同樣可透過左右手持操作控制器進行體感操作，同時Pico 4內建Pico OS 5.0版本作業系統，可對應多工操作、姿勢截圖、錄影、聲音轉文字等功能，使用者也能透過80種參數客製化個人虛擬形象，藉此在虛擬實境環境代表個人形象。

除了透過自有軟體市集提供內容，Pico接下來也計畫讓Pico 4與SteamVR服務串接，藉此對應更多在Steam服務收錄的虛擬實境內容，而Pico接下來也準備推出名為Pico Worlds的元宇宙互動平台，並且強調所有在此平台出現的虛擬人物角色都會有「腳」。

Pico 4目前已經開放預購，預計提供128GB或256GB儲存容量，建議售價則從429歐元起跳，將在日本、南韓、英國、法國、德國、西班牙、義大利，以及更多歐洲國家市場銷售，接下來也將在中國市場銷售，並且在今年底繼續在新加坡、馬來西亞市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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