NVIDIA提出名為「GET3D」的工具組 每秒可生成20種擬真、不重複的3D物件

在此次GTC 2022揭曉諸多以人工智慧自動生成影像技術之餘，NVIDIA也介紹一款名為「GET3D」的工具組，讓遊戲創作者，或是元宇宙內容建構人員可以更快設置大量不同3D物件。

在遊戲場景、元宇宙，或是虛擬視覺應用環境中，為了畫面豐富度與擬真性，通常會需要建立諸多不同造型的3D物件，而盡量避免大量複製相同場景物件，但如此一來就會需要花費大量時間建模。

因此，後來開始出現以隨機生成方式亂數生成3D物件方式，但其中仍難免出現相似，或是不合理的組成情況，因此NVIDIA提出的「GET3D」的工具組，便是透過預先完成深度學習訓練的人工智慧模組，依照場景需求自動生成擬真、合理且避免明顯重複的3D物件。

NVIDIA表示，「GET3D」工具組平均每秒可自動生成20個物件，本身是透過大量A100 GPU配合100萬張2D平面影像內容進行深度學習，進而可生成真實、生動的3D影像，而生成影像也能對應各類檔案格式需求，藉此方便套用在影片、遊戲等內容使用。

而配合NVIDIA研究機構提出StyleGAN-NADA工具，透過「GET3D」工具組生成的3D物件，更能將表面紋理貼圖變得更自然、擬真，讓生成3D物件外表更有視覺說服力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦