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新款Fitbit裝置2023年起改以Google帳號啟動 舊登入系統關閉時間曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

Fitbit官網證實，從2023年開始將以Google帳號作為所有新款Fitbit裝置啟動依據，同時預計在2025年初結束使用既有Fitbit帳號服務，所有資料都會移轉到Google帳號。

會有這樣的調整，自然與Fitbit目前已經成為Google旗下品牌有關，因此也沒有必要維持兩種帳號使用模式，而在2023年以前註冊使用的Fitbit帳號將可在維持資訊透明情況下，讓使用者順利將資料移轉至Google帳號。

此外，Google也強調不會以Fitbit裝置上紀錄的身體數據資料作為廣告推播依據，甚至也不會提供給廣告業者使用，即便未來改為使用Google帳號也一樣。

至於Fitbit產品現有配套服務，例如提供訂閱使用、可製作貼近個人詳細身體報告的Fitbit Premium，並不會因為帳號系統調整連帶受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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