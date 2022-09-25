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Sony獨立遊戲開發項目負責人吉田修平認為維持正常定價，才能維持遊戲市場持續成長

聯合新聞網／ 楊又肇

目前負責帶領索尼互動娛樂旗下獨立開發者培育項目的吉田修平，稍早於Gamesindustry.biz網站在英國倫敦舉辦的GI Live遊戲研討展會活動受訪時，進一步闡釋新版PlayStation Plus訂閱服務背後設計想法，同時也認為維持正常遊戲定價策略才是維持市場持續成長關鍵。

相比微軟標榜新作多半會在上市當天就進駐Xbox Game Pass訂閱服務，索尼互動娛樂目前市場策略依然維持主力新作上市時，維持既定以實體光碟，或是數位版本銷售模式。

吉田修平表示，如同電影初期上映時，會透過各地區電影院售票上映，在一段時間之後才會轉為光碟銷售，或是提供數位內容平台使用，因此認為遊戲市場也適用相同銷售模式，依照不同時間點提供個別的銷售模式與價格，藉此讓遊戲創作者能有更大獲利，並且能確保延長遊戲使用生命週期。

在此之前，索尼互動娛樂執行長Jim Ryan其實也曾公開反對以訂閱方式使用遊戲內容，認為在這樣的商業模式下，雖然會吸引許多人訂閱使用，但是對遊戲開發者而言，卻難以爭取最大獲利。而在吉田修平的看法中，則是進一步闡釋索尼互動娛樂後來推出的新版PlayStation Plus訂閱服務想法，希望能透過輔助方式延長遊戲使用生命週期。

吉田修平表示，玩家願意付費購買值得遊玩的遊戲新作，而遊戲開發商也會為了爭取更大獲利創造更好的遊戲作品，如此一來才會促成遊戲市場正向循環。而透過新版PlayStation Plus訂閱服務，除了提供更多適合玩家的服務內容，最重要的還包含讓許多經典遊戲、值得再次遊玩的遊戲內容吸引玩家遊玩，甚至可讓錯過遊戲上市時間，或是不介意晚點玩的玩家能更容易取得遊戲內容，同時也能吸引更多玩家遊玩特定系列遊戲作品。

而吉田修平也透露目前索尼互動娛樂還是會持續調整新版PlayStation Plus訂閱服務提供內容，因此未來也不排除其他更多適合玩家使用模式，但主要還是以盡可能延長遊戲遊玩使用生命週期為目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 倫敦

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