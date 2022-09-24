高通提出全新Snapdragon Ride Flex運算平台 強調已創造300億美元市值的自駕車經濟規模
Qualcomm稍早於首屆汽車投資者日宣布推出全新Snapdragon Ride Flex運算平台，成為今年初宣布收購Veoneer之後，推出開放、可擴展升級的Snapdragon Ride Vision運算平台衍生產品。
在此之前，Qualcomm已經分別推出可整合影像識別處理、資訊安全管理、嵌入式視覺、光達影像資訊處理等的Snapdragon Ride運算平台，以及藉由4nm製程打造，並且整合Veoneer旗下Arriver軟體技術，藉此可對應Level 2到Levewl 5等級自駕能力的Snapdragon Ride Vision平台，此次推出的。
而此次推出的Snapdragon Ride Flex運算平台，則是延續Snapdragon Ride設計能以軟硬體擴展特性，並且對應數位座艙、自動駕駛、網路、機器視覺等多項應用功能，讓車廠能透過單一設計，搭配安全虛擬化方式即可快速打造各類車載應用功能。同時，藉由單一設計即可對應諸多應用功能，更可讓業者精簡成本開銷。
Qualcomm執行長Cristiano Amon表示，目前Snapdragon Drive Flex運算平台已經與諸多車廠業者合作導入，預計會在明年初的CES 2023期間公布更多細節。
不過，相較NVIDIA鎖定更完整的全自駕車輛應用發展，Qualcomm提出的Snapdragon Ride運算平台則是以智慧駕駛輔助系統應用為主，雖然隨著Snapdragon運算平台執行效能越來越高，但是相比NVIDIA此次宣布將在2024年推出、以Grace CPU與Hopper GPU等運算元件整合打造的超級車載電腦DRIVE Thor，顯然仍有一定差距，因此Qualcomm目前提出設計主要還是滿足智慧駕駛艙座應用需求，但仍不排除可配合其他運算設計打造全自動駕駛車輛的可能性。
在此次說明中，Qualcomm更宣布與Mercedes-Benz合作智慧駕駛艙座設計方案，同時也與Red Hat合作將Linux開源系統與Snapdragon慧駕駛艙座設計方案，Cristiano Amon更說明目前以Snapdragon Ride設計方案推動的自駕車經濟規模已經成長達300億美元市值。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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