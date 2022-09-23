微軟更新Microsoft Viva服務平台 強化主管與員工在彈性辦公情況下的互動模式

去年針對後疫情時代彈性與健康安全的工作需求推出Microsoft Viva服務平台之後，微軟稍早宣佈釋出更多強化功能，讓企業管理者可以更容易在遠距辦公、彈性上班情況下掌握員工工作效率，同時員工也能藉由Microsoft Viva服務平台維持更緊密的線上協同作業。

Microsoft Viva是微軟去年針對後疫情時代，讓企業員工能透過單一平台銜接工作內容、維持聯繫，並且持續學習職場相關技能，更可讓主管更容易透過網路管理員工工作進度與工作情況的服務平台。

依照微軟構思想法，未來遠距工作、彈性辦公將會成為企業發展常態，因此企業在管理制度，以及與員工互動模式也必須與時俱進地「升級」，而Microsoft Viva將成為未來許多企業調整遠距辦公、彈性工作模式的合適平台，並且透過結合Microsoft 365服務、Microsoft Teams等功能，讓員工可以隨時透過網路聯繫、進行協同作業，同時主管也能隨時掌握工作進度，或是隨時調度人力，甚至可以透過數據方式評量員工績效表現。

而在此次更新，微軟在Microsoft Viva新增名為Viva Pulse的功能，讓主管可以輕易建立各類調查表單，藉此統計所帶領員工對於工作上的互動需求，或是藉由Viva Amplify功能建立跨單位溝通項目。

▲新增名為Viva Pulse的功能，讓主管可以輕易建立各類調查表單，藉此統計所帶領員工對於工作上的互動需求

另外，藉由Leadership Corner則可讓主管更容易與所帶領員工分享內容，讓員工可以更認識主管等，並且透過Viva Goals結合Power BI功能制定工作目標，同時也能追蹤完成進度與工作績效。

▲透過Viva Goals結合Power BI功能制定工作目標，同時也能追蹤完成進度與工作績效

另外，針對業務銷售需求，微軟此次也在Microsoft Viva平台加入名為Viva Sales功能，讓業務可以輕易串接Dynamics 365 Sales，或是Salesforce的客戶關係管理系統，此項功能預計在今年10月3日正式上線。

▲名為Viva Sales功能，讓業務可以輕易串接Dynamics 365 Sales，或是Salesforce的客戶關係管理系統，此項功能預計在今年10月3日正式上線

至於Viva Connections功能，則可讓員工透過網路彼此建立聯繫，此外也能透過Viva Learning等服務學習更多工作所需技能，並且取得相關認證，藉此持續在遠距辦公或彈性辦公過程擴充工作職能。

微軟表示，從去年推出Microsoft Viva服務平台後，分別協助企業讓新員工融入工作環境所需時間縮減一半，同時讓員工在工作需要透過搜尋查找所需資料、文件時間縮減75%，進而降低20%的員工離職率，藉此達成3倍的投資回報率，因此認為在後疫情時代中，Microsoft Viva服務平台將持續扮演串連員工與主管之間溝通的重要角色，預期也會成為企業數位轉型利器之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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