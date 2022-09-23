Softbank創辦人孫正義訪韓 預期談論未來Arm與三星合作模式

彭博新聞導指稱，Softbank創辦人孫正義計畫10月訪韓，計畫討論未來Arm與三星合作模式，甚至可能不排除向三星提議收購Arm。

而近期剛結束、墨西哥、巴拿馬、加拿大與英國的三星副會長李在鎔則將親自接待孫正義，但對於是否可能與孫正義討論收購Arm事宜，李在鎔僅表示目前仍是未知數。

不過，從先前NVIDIA計畫收購Arm推動更龐大的運算技術發展時，便因遭認定會造成市場壟斷而被美國及歐盟政府監管機構拒絕批准收購，最終以失敗收尾，若以三星目前在手機市場市佔規模，加上本身具有先進製程技術，以及記憶體、顯示面板等關鍵元件生產能力，因此出面收購Arm的話，可能也會面臨受挫。

在此之前，孫正義已經計畫讓Arm恢復上市，同時也不排除對外求售，因此目前也積極尋找合適買家。但此次與三星洽談合作模式，有可能希望透過建立全新合作模式，藉此尋求可讓雙方互利發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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