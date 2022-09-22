你的照片被拿來訓練AI了嗎？在這網站一鍵搜尋見真章

或是你也可以試著輸入你自己的名字，看看會發生什麼，網站也支援文字輸入。

隨著Midjourney AI、Disco Diffusion等繪圖軟體以及Deepfakes等AI繪圖、製圖越來越強大，您是否也好奇過，自己上傳網路的圖片、照片是不是也被當作素材，拿來訓練AI了呢？

最近就有藝術AI公司Spawning AI推出了網站「haveibeentrained.com」，讓你上傳搜尋看看，自己的照片是否也變成AI素材之一了。不只如此，你還能看看素材庫裡面有哪些圖片跟你擁有的圖片看起來相似。

haveibeentrained.com找的圖片庫是鼎鼎大名的「LAION-5B」，圖片量高達58.5億張，由德國非營利組織LAION所彙編，像Stable Diffusion就是使用LAION-5B所訓練出來的。不過LAION-5B也出現過隱私爭議，像最近就有人發現自己臉部的醫學照片居然在圖片庫裡。

或是你也可以試著輸入你自己的名字，看看會發生什麼，網站也支援文字輸入...，不過在意haveibeentrained.com是否會再另外收集圖片的讀者，似乎不用太擔心了，網站上號稱不會收集、使用任何你所上傳的圖片。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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