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CPU、GPU產品命名原則是什麼？ NVIDIA執行長曝原因

聯合新聞網／ 楊又肇

針對今年推出的代號「Grace」的CPU，以及代號「Hopper」的GPU，其命名方式分別來自著名電腦科學家Grace Hopper的姓名，而後續推出面向消費端市場的GPU產品，則是以代號「Ada Lovelace」為稱，NVIDIA執行長黃仁勳表示未來確實會依循此方式繼續為日後推出產品命名。

產品命名會依照不同定位決定

黃仁勳解釋，過去NVIDIA確實會以歷史上著名電腦科學家姓名作為其產品名稱，而過去因為主力在GPU產品發展，因此多半是以科學家們的姓作為產品代稱，但今年推出的「Grace」CPU則是因為隸屬不同類型產品，因此採用科學家的名作為產品代稱，而未來產品也會以此原則命名。

至於過去在2018年針對超算領域使用的GPU以「Volta」為稱，但是在對應消費者，以及鎖定創作者市場需求的專業繪圖卡均使用代號「Turing」的GPU，在2020年則是以「Ampere」分別作為超算領域與消費市場使用需求的GPU名稱，而今年則是分別以「Hopper」與「Ada Lovelace」對應不同領域產品的GPU名稱，黃仁勳則解釋主要還是看當時的GPU設計定位，通常還是會針對不同市場定位產品採用個別的代號名稱，藉此作為區隔。

但「Ampere」在當時確實是個例外，主要在鎖定超算領域產品以台積電7nm製程生產，並且創下當時最多電晶體的處理器晶片設計記錄，密度達6600萬/mm2，而對應消費市場使用版本，則是以三星8nm製程生產，電晶體密度則縮減為4500萬/mm2，依然比2018年推出、以台積電12nm製程打造的「Turing」有更高電晶體密度。

另外，此次宣佈以超級車載電腦「Thor」直接取代原本「Atlan」產品定位，是為了讓應用「Grace」CPU與「Hopper」GPU的設計更快進入市場，無須再多等，藉此加速自駕車市場應用成長。

與諸多市場供應鏈維持深度合作，不會憑一己之力企圖拿下所有市場

而針對目前市場供應鏈因為疫情、戰爭、中美貿易關係等因素影響，黃仁勳則強調目前NVIDIA與各地區市場供應鏈維持深度合作關係，除了與台積電合作先進製程，同樣也會透過三星製程打造產品，同時在自駕車市場與中國業者深度合作之餘，同時也與日本機器人產業有深度合作關係，更說明除了透過美國研發單位設計產品，在台灣等地區更部署多名技術人才，藉此推動旗下產品持續發展，因此並不擔心其產品供應會面臨市場限制。

此外，即便目前與Arm架構深入合作打造「Grace」CPU、Tegra系列CPU產品，黃仁勳更說明很早就已經投入RISC-V架構發展，即便目前仍非市場主流使用架構，但未來勢必會在特定領域有發展空間，例如近期越來越多業者開始透過RISC-V架構打造伺服器產品，甚至對應自有客製化處理器設計。

依照黃仁勳說明，未來並非僅局現在GPU技術發展，在加入「Grace」CPU、Bluefield DPU等產品之後，預期NVIDIA日後發展策略將會更加明確，將會以更完整技術佈局各類運算領域，但同時也會持續與業者維持合作關係，例如目前在旗下產品依然會與Intel、微軟、Google、AWS等業者維持深度整合，不會憑一己之力企圖拿下所有市場。

看重日後Omniverse運算平台發展、不擔心VMware被博通收購影響合作關係

另外，對於Omniverse運算平台發展，黃仁勳再次強調此為未來的人工智慧運算應用表現，同時也將成為日後重要運算平台之一，透過模擬真實場景，藉由數位雙生 (digital twins)形式，讓科學研究、市場分析等應用需求，可以藉此探索更多可能性，同時對於能源探勘、工業自動化、自駕車模擬訓練，乃至於未來將廣泛成長的元宇宙應用發展，預期Omniverse運算平台都能發揮充足應用成效。

此次宣佈強化Omniverse Cloud雲端服務，更計畫讓更多創作、應用需求需求，可以透過雲端虛擬化方式取得Omniverse運算平台資源，無須大費周章斥資建置自有Omniverse運算平台，因此預期接下來將能透過虛擬化方式廣泛推動Omniverse運算平台應用發展。

至於針對日前博通宣佈收購VMware，是否會擔心未來合作關係生變？黃仁勳則表示過去與VMware有著深入合作關係，同時與博通也有深度合作模式，因此不認為此合作關係會受影響。同時，黃仁勳更說明與VMware的合作，最主要聚焦在vSphere相關應用，同時也透過整合Bluefield DPU，讓執行vSphere虛擬化應用服務的伺服器能以更高運算效能運作，藉此實現更完善的容器化應用服務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 疫情

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