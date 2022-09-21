NVIDIA揭曉「Ada Lovelace」新款GPU 再推GeForce RTX 4090、4080顯示卡
如先前傳聞，NVIDIA在此次線上舉辦的下半年場GTC技術大會中，宣佈推出代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計，藉由台積電4nm製程打造，並且採用美光提供的GDDR6X顯示記憶體，本身具備760億組電晶體，並且搭載第三代RT Cores與第四代Tensor Cores設計，更對應包含DLSS 3在內的第三代RTX即時光影追跡技術。此外，NVIDIA也宣佈搭載新款GPU設計的GeForce RTX40系列顯示卡。
相比「Turing」、「Ampere」帶來翻倍以上顯示效能躍進
依照NVIDIA執行黃仁勳說明，相比第二代DLSS 2技術可讓遊戲維持在穩定的62fps顯示表現，第三代DLSS 3可讓遊戲畫面提升至101fps穩定表現。
此外，在圖像渲染部分更導入全新串流多道處理器，對應90 Shader TFLOPS渲染運算效能，同時電力損耗僅為前一代產品的一半。而即時光影追跡部分，則是藉由第三代RT Cores設計對應200 RT TFLOPS即時光影追跡效能。
至於在深度學習應用部分，則是透過第四代Tensor Cores設計對應1400 Tensor TFLOPS張力運算效能，並且加入光流加速器，藉此讓光影生成效率大幅提升。而針對遊戲等影像處理過程複雜的渲染執行工作，在此次渲染功能設計更增加可重新排序，讓系統能依照動態變化的重點項目優先進行渲染處理，讓整體影像生成時間大幅縮短。
而藉由上述設計構成的第三代DLSS 3技術，則是讓代號「Ada Lovelace」的新款GPU可以對應更完整的即時光影追跡處理，藉此對應更穩定的影像顯示表現。
除了藉由《電馭叛客2077》 (Cyberpunk 2077)、《微軟模擬飛行》 (Microsoft Flight Simulator)與《傳送門RTX版》 (Portal with RTX)展示大幅提升的即時光影追跡處理效果，NVIDIA更針對遊戲普遍廣泛使用的模組化內容，提供RTX Remix技術，可藉由人工智慧自動將紋理內容精緻化，同時也能變得更加自然生動。
相比先前推出的「Turing」、「Ampere」，NVIDIA強調代號「Ada Lovelace」的新款GPU帶來翻倍以上效能表現，同時更讓電力損耗大幅降低，藉此對應更極致的遊戲顯示應用表現。
配合代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計，新款GeForce RTX40系列顯示卡登場
揭曉代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計之後，NVIDIA也正式揭曉新款GeForce RTX40系列顯示卡，分別推出搭載24GB GDDR6X顯示記憶體設計的GeForce RTX 4090，以及區分12GB GDDR6X顯示記憶體與16GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 4080。
其中，GeForce RTX 4090顯示效能將是GeForce RTX 3090 Ti的2至4倍，而GeForce RTX 4080顯示效能則會是GeForce RTX 3080 Ti的2至4倍。
GeForce RTX 4090將會在今年10月12日正式上市，預計以1599美元價格銷售，GeForce RTX 4080則將以899美元起跳價格銷售，預計上市時間則是今年11月。至於市場既存的GeForce RTX 3080、GeForce RTX 3070與GeForce RTX 3060將會繼續維持銷售，建議售價則調整從329美元起跳，藉此作為GeForce RTX系列顯示卡入門與中階產品選擇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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