NVIDIA揭曉「Ada Lovelace」新款GPU 再推GeForce RTX 4090、4080顯示卡

如先前傳聞，NVIDIA在此次線上舉辦的下半年場GTC技術大會中，宣佈推出代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計，藉由台積電4nm製程打造，並且採用美光提供的GDDR6X顯示記憶體，本身具備760億組電晶體，並且搭載第三代RT Cores與第四代Tensor Cores設計，更對應包含DLSS 3在內的第三代RTX即時光影追跡技術。此外，NVIDIA也宣佈搭載新款GPU設計的GeForce RTX40系列顯示卡。

相比「Turing」、「Ampere」帶來翻倍以上顯示效能躍進

依照NVIDIA執行黃仁勳說明，相比第二代DLSS 2技術可讓遊戲維持在穩定的62fps顯示表現，第三代DLSS 3可讓遊戲畫面提升至101fps穩定表現。

▲代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計

▲以著名英國數學家、作家，更是史上最早的程式設計師之一的Ada Lovelace命名

此外，在圖像渲染部分更導入全新串流多道處理器，對應90 Shader TFLOPS渲染運算效能，同時電力損耗僅為前一代產品的一半。而即時光影追跡部分，則是藉由第三代RT Cores設計對應200 RT TFLOPS即時光影追跡效能。

至於在深度學習應用部分，則是透過第四代Tensor Cores設計對應1400 Tensor TFLOPS張力運算效能，並且加入光流加速器，藉此讓光影生成效率大幅提升。而針對遊戲等影像處理過程複雜的渲染執行工作，在此次渲染功能設計更增加可重新排序，讓系統能依照動態變化的重點項目優先進行渲染處理，讓整體影像生成時間大幅縮短。

▲代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計在渲染、即時光影追跡與深度學習應用效能均有大幅提升

▲透過SER (Shader Excution Reordering)技術，讓渲染功能可依照重點需求重新調整處理順序，讓整體影像生成時間大幅縮短

而藉由上述設計構成的第三代DLSS 3技術，則是讓代號「Ada Lovelace」的新款GPU可以對應更完整的即時光影追跡處理，藉此對應更穩定的影像顯示表現。

▲透過第三代DLSS 3技術讓影像顯示更為精細、生動且自然

▲配合第三代DLSS 3技術，讓遊戲顯示畫面能維持101fps以上穩定表現

除了藉由《電馭叛客2077》 (Cyberpunk 2077)、《微軟模擬飛行》 (Microsoft Flight Simulator)與《傳送門RTX版》 (Portal with RTX)展示大幅提升的即時光影追跡處理效果，NVIDIA更針對遊戲普遍廣泛使用的模組化內容，提供RTX Remix技術，可藉由人工智慧自動將紋理內容精緻化，同時也能變得更加自然生動。

▲透過RTX Remix技術，藉由人工智慧自動將紋理內容精緻化，同時也能變得更加自然生動

相比先前推出的「Turing」、「Ampere」，NVIDIA強調代號「Ada Lovelace」的新款GPU帶來翻倍以上效能表現，同時更讓電力損耗大幅降低，藉此對應更極致的遊戲顯示應用表現。

▲代號「Ada Lovelace」的新款GPU帶來翻倍以上效能表現

▲相比先前推出的「Turing」、「Ampere」有相當顯著效能提升

配合代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計，新款GeForce RTX40系列顯示卡登場

揭曉代號「Ada Lovelace」的新款GPU設計之後，NVIDIA也正式揭曉新款GeForce RTX40系列顯示卡，分別推出搭載24GB GDDR6X顯示記憶體設計的GeForce RTX 4090，以及區分12GB GDDR6X顯示記憶體與16GB GDDR6X顯示記憶體的GeForce RTX 4080。

▲GeForce RTX 4090將會在今年10月12日正式上市，預計以1599美元價格銷售

▲GeForce RTX 4080則將以899美元起跳價格銷售，預計上市時間則是今年11月

其中，GeForce RTX 4090顯示效能將是GeForce RTX 3090 Ti的2至4倍，而GeForce RTX 4080顯示效能則會是GeForce RTX 3080 Ti的2至4倍。

GeForce RTX 4090將會在今年10月12日正式上市，預計以1599美元價格銷售，GeForce RTX 4080則將以899美元起跳價格銷售，預計上市時間則是今年11月。至於市場既存的GeForce RTX 3080、GeForce RTX 3070與GeForce RTX 3060將會繼續維持銷售，建議售價則調整從329美元起跳，藉此作為GeForce RTX系列顯示卡入門與中階產品選擇。

▲市場既存的GeForce RTX 3080、GeForce RTX 3070與GeForce RTX 3060將會繼續維持銷售，建議售價則調整從329美元起跳，藉此作為GeForce RTX系列顯示卡入門與中階產品選擇

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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