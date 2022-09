AMD將在這天曝RDNA3顯示架構細節 用於Radeon 7000系列顯示卡

宣佈推出代號「Mendocino」的新款APU,同時確定相關應用產品將於今年第四季推出之外,AMD資深副總裁暨Radeon總經理Scott Herkelman更在個人Twitter頁面透露,將會在11月3日對外說明RDNA 3顯示架構細節。

而從先前消息顯示,RDNA 3顯示架構將會應用在Radeon 7000系列顯示卡設計,其中Navi 31 GPU將以chiplets形式堆疊7組晶片,並且維持PCIe 8 PIN供電形式,意味將可讓多數電源供應器直接沿用。

不過,在NVIDIA即將公佈代號「Lovelace」的GeForce RTX40系列顯示卡之前放出消息,顯然AMD希望能搶走一些市場關注。

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt