AMD將在這天曝RDNA3顯示架構細節 用於Radeon 7000系列顯示卡
宣佈推出代號「Mendocino」的新款APU，同時確定相關應用產品將於今年第四季推出之外，AMD資深副總裁暨Radeon總經理Scott Herkelman更在個人Twitter頁面透露，將會在11月3日對外說明RDNA 3顯示架構細節。
而從先前消息顯示，RDNA 3顯示架構將會應用在Radeon 7000系列顯示卡設計，其中Navi 31 GPU將以chiplets形式堆疊7組晶片，並且維持PCIe 8 PIN供電形式，意味將可讓多數電源供應器直接沿用。
不過，在NVIDIA即將公佈代號「Lovelace」的GeForce RTX40系列顯示卡之前放出消息，顯然AMD希望能搶走一些市場關注。
Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt— Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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