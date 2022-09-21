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NVIDIA揭曉以雷神索爾為稱的超級車載電腦「Thor」 直接採用「Grace」CPU設計

聯合新聞網／ 楊又肇
▲以雷神索爾為稱的超級車載電腦「Thor」
▲以雷神索爾為稱的超級車載電腦「Thor」

去年宣佈以水行俠之父命名的超級車載電腦「Atlan」之後，NVIDIA在此次線上GTC技術大會上接續宣佈推出以雷神索爾為稱的超級車載電腦「Thor」，標榜將能發揮「Atlan」2倍以上運算效能。

依照說明，「Thor」搭載770億組電晶體，在FP8 (8位元浮點運算)精度可達2000 TFLOPS，相較去年4月揭曉的「Atlan」運算效能可達1000 TFLOPS，約提高足足2倍以上，預計在2024年以後正式推出，並且將直接取代「Atlan」產品定位。

而在配置方面，「Thor」直接採用「Grace」CPU，並且搭配今年揭曉的「Hopper」GPU，但也預留可使用下一代GPU的設計彈性，作業系統則可對應Linux、Android與QNX，同時也能透過NVLink-C2C介面進行算力擴充。

▲「Thor」搭載770億組電晶體，在FP8 (8位元浮點運算)精度可達2000 TFLOPS，相較去年4月揭曉的「Atlan」運算效能可達1000 TFLOPS，約提高足足2倍以上
▲「Thor」搭載770億組電晶體，在FP8 (8位元浮點運算)精度可達2000 TFLOPS，相較去年4月揭曉的「Atlan」運算效能可達1000 TFLOPS，約提高足足2倍以上

▲「Thor」預計在2024年推出，預計取代「Atlan」成為更高運算效能的自駕車平台選擇
▲「Thor」預計在2024年推出，預計取代「Atlan」成為更高運算效能的自駕車平台選擇

NVIDIA更強調「Thor」採簡化模組設計，因此能輕易套用在諸多車款上使用，並且標榜整體負重相當輕盈、容易佈線，同時能精簡非必要開銷與碳排放量，對於未來電動車設計將能有更大利益。

此次宣佈消息中，NVIDIA更宣佈與吉利汽車旗下電動車品牌極氪 (Zeekr)、小鵬汽車 (XPeng)，以及輕舟智航 (Qcraft)等中國電動車業者合作，先前更已經與AEVA Technologies、AEYE、CARLA、CEPTON、CERENCE、大陸集團、d(risk)、HELLA旗下FORVIA等車輛設備供應商合作。

▲NVIDIA宣佈與吉利汽車旗下電動車品牌極氪 (Zeekr)、小鵬汽車 (XPeng)，以及輕舟智航 (Qcraft)等中國電動車業者合作
▲NVIDIA宣佈與吉利汽車旗下電動車品牌極氪 (Zeekr)、小鵬汽車 (XPeng)，以及輕舟智航 (Qcraft)等中國電動車業者合作

在其他車輛應用發展中，NVIDIA也宣佈藉由升級代號「Hopper」的H100 GPU，將使DRIVE Sim自駕車模擬訓練平台能以更短時間完成車輛訓練。

▲藉由升級代號「Hopper」的H100 GPU，將使DRIVE Sim自駕車模擬訓練平台能以更短時間完成車輛訓練
▲藉由升級代號「Hopper」的H100 GPU，將使DRIVE Sim自駕車模擬訓練平台能以更短時間完成車輛訓練

另外，NVIDIA更針對工業自動化應用需求提供IGX運算平台，同時也將Jetson Orin Nano與Issac Sim解決方案帶到工業自動化應用場景，藉此協助更多業者針對工業自動化部署應用進行最佳化。

▲針對工業自動化應用需求提供IGX運算平台
▲針對工業自動化應用需求提供IGX運算平台

▲將Jetson Orin Nano與Issac Sim解決方案帶到工業自動化應用場景
▲將Jetson Orin Nano與Issac Sim解決方案帶到工業自動化應用場景

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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