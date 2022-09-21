NVIDIA搭載「Hopper」GPU的伺服器將於10月開始出貨 協助推動大型語言訓練、醫療研究應用

今年上半年於GTC 2022期間正式揭曉代號「Hopper」的新一代加速運算等H100 GPU，同時也宣佈與眾多OEM業者合作，甚至提出水冷散熱設計方案之後，NVIDIA在下半年度於線上舉辦的GTC技術大會上宣佈，首波採用H100 GPU的伺服器產品將於10月陸續出貨，而搭載H100 GPU的DGX超級電腦則會在2023年第一季出貨，同時開發者從即日起已經可以透過NVIDIA LaunchPad使用H100 GPU運算效能體驗人工智慧、資料科學、3D設計協作等應用。

依照NVIDIA說明，首波推出搭載H100 GPU的伺服器，將包含法國源訊科技 (Atos)、Cisco、Dell、富士通、技嘉、HPE、聯想與Supermicro製作產品，同時也標榜可藉由H100 GPU運算效能大幅降低運算設備所需空間、散熱系統等花費，同時也能大幅減少碳排放量。

▲首波推出搭載H100 GPU的伺服器，將包含法國源訊科技 (Atos)、Cisco、Dell、富士通、技嘉、HPE、聯想與Supermicro製作產品，預計在今年10月開始陸續出貨

以過去320組搭載A100 GPU的HGX高效能伺服器運算平台建構的人工智慧系統為例，換成以H100 GPU建構的HGX高效能伺服器運算平台，僅需64組即可發揮相同運算效能，並且可在碳排放量減少為三分之一，運算節點數量縮減為五分之一，同時電力使用效益更提高3.5倍，對於目前著重節能減碳的企業營運模式，將能產生更大利益，甚至也能大幅降低費用支出。

另一方面，NVIDIA也強調藉由GPU加速運算能力提升，將能大幅推動各類人工智慧運算應用發展，例如可提升大型語言模型訓練精度，相比A100 GPU可帶動高達5倍以上的訓練速度，甚至可以同時對應更多人同時上線互動「溝通」需求。

▲藉由GPU加速運算能力提升，將能大幅推動各類人工智慧運算應用發展

而在此次公佈消息中，NVIDIA宣佈推出新款NeMo LLM服務，將透過雲端協同運算方式協助企業訓練客製化的大型語言模型，藉此建構各類以人工智慧驅動的語音互動服務。

▲以新款NeMo LLM服務，透過雲端協同運算方式協助企業訓練客製化的大型語言模型

針對醫學應用方面，NVIDIA更宣佈推出BioNeMo服務，透過GPU加速方式研究、預測分子、蛋白質與DNA生成方式，同時也宣佈與麻省理工學院、哈佛大學所屬，位於美國馬薩諸塞州劍橋市的生物醫學和基因組研究中心—Broad研究所 (Broad Institute)合作，將NVIDIA旗下CLARA醫學人工智慧技術帶到研究生物醫學的Terra平台，讓gatk變異探索工具分析效率能大幅提升，藉此推動醫學應用發展。

▲藉由BioNeMo服務，透過GPU加速方式研究、預測分子、蛋白質與DNA生成方式

▲與麻省理工學院、哈佛大學所屬，位於美國馬薩諸塞州劍橋市的生物醫學和基因組研究中心—Broad研究所 (Broad Institute)合作，將NVIDIA旗下CLARA醫學人工智慧技術帶到研究生物醫學的Terra平台，讓gatk變異探索工具分析效率能大幅提升，藉此推動醫學應用發展

為了讓醫學應用設備也能跟上全新研究應用需求，NVIDIA更宣佈推出對應醫療設備設計使用的IGX整合平台，其中搭載代號Orin的Tegra運算平台，對應250 TOPS運算效能，搭配可額外推動600 TOPS運算效能的Ampere GPU，並且配合ConnectX-7 400 GbE串流I/O介面，另外更以專用安全硬體模組與企業級運算系統確保資料安全，更針對醫療應用需求提供長時間技術支援與保固服務，讓更多醫療設備可以升級高效能運算規格，藉此因應需要更多運算效能的醫療應用情境。

▲NVIDIA宣佈推出對應醫療設備設計使用的IGX整合平台

此外，NVIDIA也宣佈與包含Activ Surgical、Moon Surgical、Proximie等手術設備新創業者合作，將Calra Holoscan平台導入其製作手術設備，透過GPU加速方式實現更快速、精準的電腦視覺輔助，藉此讓自動化手術可以更正確完成執刀流程。

▲NVIDIA宣佈與包含Activ Surgical、Moon Surgical、Proximie等手術設備新創業者合作，將Calra Holoscan平台導入其製作手術設備

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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