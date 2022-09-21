Elon Musk：目前Starlink衛星聯網服務範圍已涵蓋全球7大洲
馬斯克（Elon Musk）稍早表示，在近期將Starlink天線組送至位於南極洲海岸的美國研究研究中心麥克默多站 (McMurdo Station)之後，目前Starlink衛星通訊服務可使用範圍已經覆蓋全球7大洲，並且實現可對應全球通訊聯網使用需求。
除了在南極洲開通服務，Starlink近期也在非洲莫三比克、奈及利亞開通服務，預計在今年底也計畫在亞洲菲律賓與當地業者合作，在此之前也已經與日本KDDI建立合作關係。而明年開始，Starlink顯然也計畫在更多地區提供服務，其中也預期包含台灣市場。
而目前Starlink提供服務範圍，仍是以美洲、澳洲，以及澳洲與紐西蘭地區為主，同時更將服務環境從地面延伸至飛機、郵輪，藉此讓使用者能在更多環境維持連接上網。
至於Starlink前後已經發射超過3000顆低軌道衛星，未來還計畫增加至少1000顆衛星，藉此支撐逐漸增加的連網人數使用需求。
Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i— Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機2方法搞定！教你免費「暫時」擴增iCloud空間
📢 早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
📢 iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
📢 圖輯／全球瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言