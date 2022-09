Elon Musk：目前Starlink衛星聯網服務範圍已涵蓋全球7大洲

馬斯克(Elon Musk)稍早表示,在近期將Starlink天線組送至位於南極洲海岸的美國研究研究中心麥克默多站 (McMurdo Station)之後,目前Starlink衛星通訊服務可使用範圍已經覆蓋全球7大洲,並且實現可對應全球通訊聯網使用需求。

除了在南極洲開通服務,Starlink近期也在非洲莫三比克、奈及利亞開通服務,預計在今年底也計畫在亞洲菲律賓與當地業者合作,在此之前也已經與日本KDDI建立合作關係。而明年開始,Starlink顯然也計畫在更多地區提供服務,其中也預期包含台灣市場。

而目前Starlink提供服務範圍,仍是以美洲、澳洲,以及澳洲與紐西蘭地區為主,同時更將服務環境從地面延伸至飛機、郵輪,藉此讓使用者能在更多環境維持連接上網。

至於Starlink前後已經發射超過3000顆低軌道衛星,未來還計畫增加至少1000顆衛星,藉此支撐逐漸增加的連網人數使用需求。

Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i