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Elon Musk：目前Starlink衛星聯網服務範圍已涵蓋全球7大洲

聯合新聞網／ 楊又肇

馬斯克（Elon Musk）稍早表示，在近期將Starlink天線組送至位於南極洲海岸的美國研究研究中心麥克默多站 (McMurdo Station)之後，目前Starlink衛星通訊服務可使用範圍已經覆蓋全球7大洲，並且實現可對應全球通訊聯網使用需求。

除了在南極洲開通服務，Starlink近期也在非洲莫三比克、奈及利亞開通服務，預計在今年底也計畫在亞洲菲律賓與當地業者合作，在此之前也已經與日本KDDI建立合作關係。而明年開始，Starlink顯然也計畫在更多地區提供服務，其中也預期包含台灣市場。

而目前Starlink提供服務範圍，仍是以美洲、澳洲，以及澳洲與紐西蘭地區為主，同時更將服務環境從地面延伸至飛機、郵輪，藉此讓使用者能在更多環境維持連接上網。

至於Starlink前後已經發射超過3000顆低軌道衛星，未來還計畫增加至少1000顆衛星，藉此支撐逐漸增加的連網人數使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

南極 澳洲 紐西蘭

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