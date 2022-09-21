Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者限量版亮相 因應路況可切換3行車模式

繼2018年宣佈推出針對道路越野需求設計的Gogoro S2 Adventure Tour Edition車款後，Gogoro 9月20日宣佈推出Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者限量版，打造都會風與休閒風兼備的跨界輕越野風格車款。

Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者提供「沙漠鷹」和「黑夜梟」兩種粗獷低調車色，搭配包括頭燈飾桿、鐵焊前置物架和硬派側面板置物架等消光霧黑套件，在功能擴充和裝載上更加便利，另外也搭配防砂石側把護弓與防刮後視鏡，在不同地形皆提供十足的安全防護。

而搭配10吋全天候跨地形性能胎，更可從容地應付各式各樣的環境，Gogoro也提供兩款公路專屬用胎與通勤用胎作為選擇，另外則是搭配加長型挺力中柱，讓車輛可在不同地形上輕鬆停妥。

此外，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者搭載全新跨地形動態行車模式，透過軟體定義方式提供「公路」、「混合」和「泥地」三種行車模式，透過不同模式的切換，適度調配動力輸出，藉此對應不同路況行駛需求。

消費者可透過手機或車載按鍵做模式切換，一鍵即可完成，動力系統部份可輸出最高7.2 kW馬達驅動力，搭配FLO DRIVE皮帶傳動系統、輕量化鋁合金輪圈、雙活塞卡鉗加上SBS同步煞車系統，有效發揮均衡的運動性能。

同時，為滿足騎士親近自然的渴望與大自然的共鳴，Gogoro還特別提供兩款白天與夜晚山林鷹梟的專屬音效，其中「沙漠鷹」擁有老鷹、蟋蟀與溪流等的長嘯穿透雲霄音效，而「黑夜梟」則擁有貓頭鷹、青蛙和營火等萬籟暗語間的音效。

其他部分，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者同樣搭載 Gogoro iQ System智慧鑰匙卡、過彎感應方向燈、倒數計時自動上鎖、燈光延遲熄滅時間、定時靜音模式、可調整電能回充強度、智慧感應解鎖控制、雙重防盜鎖、雨天智慧模式、一踢即行快速啟動、賽道碼錶模式等先進智慧功能。

Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者購車價格部分，以桃園市為例，只要符合政府汰購補助資格，可享政府最高補助新台幣27300元，桃園青年再享限時加碼原車價5%補助，扣除政府補助後汰舊換新，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者最低入手價只要新台幣62931元，本身限量發售200台，在11月30日前購入還加贈Snow Peak鈦金屬單層杯。

此外，Gogoro也將台中中港門市打造充滿露營氛圍的主題門市，並且與日本知名露營品牌Snow Peak合作，展現濃厚的野營風。來店賞車加碼再抽5組Snow Peak鈦金屬單層杯。而 Snow Peak 台中直營門市也將同步展示全新Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者，現場掃描專屬QRcode預約試騎，就有機會獲得限量Gogoro小綠人鉛筆。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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