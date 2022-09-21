AMD推出代號「Mendocino」的新款APU 今年第四季登場

AMD在今年Computex 2022主題演講中，除了宣佈推出Ryzen 7000系列桌機處理器產品消息，更透露將推出代號「Mendocino」 (門多西諾)的新款APU，對應入門筆電機種設計需求，並且支援Windows或Chrome OS作業系統。而在稍早公佈消息裡，AMD更進一步說明此款處理器設計想法。

在先前說明中，AMD表示代號「Mendocino」的APU，將對應價格帶介於399美元至699美元區間的筆電設計需求，最高提供4核心、8組執行緒設計，並且整合RDNA2顯示架構，支援Windows或Chrome OS作業系統，主要對應後疫情時代混合辦公、遠距學習等使用需求打造。

至於硬體架構部分，「Mendocino」APU採用Zen 2架構設計，但是升級使用台積電6nm製程，藉此降低熱設計功耗，並且可對應長時間穩定使用需求，標榜可對應長達10小時電力續航使用時間。

而在此次說明中，AMD說明代號「Mendocino」的APU，隸屬於Ryzen及Athlon 7020系列，主要鎖定輕薄、長續航表現的筆電機種使用，並且配置Radeon 610M行動顯示卡，藉此提供比同級競爭產品更高的顯示運算效能，甚至支援AV1編碼播放，以及720P HD畫質與60fps穩定畫面表現的輕度遊戲體驗。

▲代號「Mendocino」的APU，隸屬於Ryzen及Athlon 7020系列，主要鎖定輕薄、長續航表現的筆電機種使用，並且配置Radeon 610M行動顯示卡，本身採用Zen 2架構設計，透過升級的台積電6nm製程生產

Ryzen及Athlon 7020系列搭配LPDDR5記憶體，並且配置6MB快取記憶體，最高提供4核心、8線程規格，超頻情況下可對應最高4.3GHz運作時脈，熱設計功耗則介於8W-15W之間，可讓應用設計筆電續航時間達12小時以上。

效能方面，對比競爭對手Intel的Core i3-1115G4，AMD表示同級設計的Ryzen 3 7320U，可以發揮高出31%-80%的執行效能表現，同時應用程式執行速度也快上31%。

其他部分，更整合許多現代化應用服務功能，例如可透過微軟Cortana、亞馬遜Alexa數位助理服務喚醒，另外也能精準捕捉使用者透過麥克風錄製聲音，或是支援Microsoft Ink數位手寫功能，以及電池快充設計，更針對資訊安全與電源管理做了大幅提升。

▲對比競爭對手Intel的Core i3-1115G4，AMD表示同級設計的Ryzen 3 7320U，可以發揮高出31%-80%的執行效能表現

▲此次推出的Ryzen 7000系列APU，分別為Ryzen 5 7520U、Ryzen 3 7320U與Athlon Gold 7220U

此次公佈的Ryzen及Athlon 7020系列，預計會應用在今年第四季陸續推出的筆電機種，其中包含聯想、HP與宏碁品牌設計產品。

而後續也會在明年推出諸如7030系列、7035系列、7040系列，以及7045系列，從此次推出的7020系列隸屬U系列規格產品，預期其他系列處理器將會對應不同應用場景需求，並且涵蓋Ryzen 3至Ryzen 9等級處理器產品。

▲Ryzen 7000系列APU，將在明年接續推出7030系列、7035系列、7040系列，以及7045系列，分別對應主流機種、高階輕薄機種、極致超薄機種、電競與創作需求的效能筆電

▲此次公佈的Ryzen及Athlon 7020系列，預計會應用在今年第四季陸續推出的筆電機種，其中包含聯想、HP與宏碁品牌設計產品

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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