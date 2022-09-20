想玩！迪士尼傳將在主題樂園導入「免戴眼鏡」的擴增實境互動體驗

消息指稱，迪士尼計畫在其主題樂園導入無須配戴眼鏡裝置的擴增實境互動體驗，讓遊客可以更輕鬆、直覺地獲得沉浸感受。

依照Theme Park Insider網站取得消息，透露迪士尼計畫讓遊客能以更簡單方式感受擴增實境互動體驗，其中可能運用近期取得技術專利，透過電腦視覺方式追蹤遊客眼睛視角，並且透過相應角度向遊客眼睛投射3D影像，讓遊客能在不用配戴擴增實境眼鏡裝置情況下，即可直接感受擴增實境視覺。

不過，目前迪士尼方面並未對此做任何回應，但從迪士尼過去以來一直嘗試各類新技術，讓遊客能在主題樂園中感受多互動體驗，而近期更積極佈局元宇宙應用，因此預期未來將讓遊客能在主題樂園藉由新技術獲得更多互動樂趣。

除了迪士尼，包含Meta、微軟等業者均積極佈局虛擬視覺與元宇宙技術應用，預期接下來將會看見更多此類技術蓬勃成長，同時也可能未來主要發展趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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