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Arm：確實感到RISC-V的市場競爭 但認為仍不足以構成威脅

聯合新聞網／ 楊又肇

近期發表用於NVIDIA鎖定超算的「Grace」CPU、代號「Demeter」的Neoverse V2架構時，Arm產品解決方案副總裁Dermot O'Driscoll對於近期RISC-V架構發展，認為確實面臨一些市場競爭，但仍認為不足以構成威脅。

Dermot O'Driscoll表示，目前Arm在知識財產權、許可授權、客戶合作關係，以及軟體生態系統累積龐大資產，反觀RISC-V架構陣營從2010年就開始發展，但一直到近期才開始有一定規模商業應用發展，在此之前主要是以免費開源形式提供使用，因此在經濟市場規模發展就有明顯差異。

而Arm架構設計應用範圍至今已經從微系統控制、行動裝置、邊緣運算，一直擴展到數據中心，同時也與諸多業者合作龐大市場經濟規模生態，即便RISC-V架構近期已經開始佈局汽車與航天市場，但發展估摸顯然仍不及Arm架構。

Arm基礎設施業務資深副總裁Chris Bergey更表示，不認為RISC-V架構在當前或未來會成為主要競爭對手，強調Arm架構現行發展更加成熟，同時累積更完整的市場生態系統，因此不認為RISC-V架構發展會造成威脅。

不過，在目前Arm發展情況下，其實仍有不少業者開始轉向投入RISC-V，或是同時佈局RISC-V架構應用發展，藉此確保更多元技術發展機會，尤其在中美市場競爭影響，或是諸如今年烏俄戰爭影響處理器供應問題，在Arm架構處理器應用面臨限制時，仍可透過RISC-V架構處理器繼續發展。

因此，Arm近期也接連調整其授權使用方式，讓客戶可在完成產品設計，並且進入市場銷售時才收取授權費用，甚至允許客戶自行添加客製化指令集，讓客戶能以更高彈性藉由Arm架構發展產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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