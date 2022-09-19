Tesla宣佈德州超級工廠完成生產第1萬輛Model Y全電動中型SUV
Tesla宣佈，位於德州的超級工廠已經生產第1萬輛Model Y全電動中型SUV，而接下來計畫讓德州超級工廠與位於德國柏林的超級工廠產能可在明年提升一倍。
而此次宣佈德州超級工廠已經生產第一萬輛Model Y全電動中型SUV，代表接下來可能維持以每週超過1000輛車款產能速度運作，並且如Tesla預期般讓產能大幅提升。
Tesla在2020年初宣佈未來將逐步以4680電池組取代現有2170電池組，預計透過增加5.5倍電池能量密度，而雖然4680電池組的體積相對增加許多，但由於生產流程所需花費成本相對降低，加上可利用CTC (Cell To Chassis)技術將電池與車體結合，藉此簡化生產流程，預期將可加快電動車生產效率。
不過，目前Tesla並未對外公佈具體產能是否提升，另外也未公佈目前生產車輛是否開始採用全新4680電池組，或是維持使用舊款2170電池組。
10,000 Model Ys built at Giga Texas to date pic.twitter.com/4cOlnpCRa0— Tesla (@Tesla) September 17, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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