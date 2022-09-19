結束30年歷史 Intel宣佈從2023年起不再用這2種處理器品牌名稱
依照Intel副總裁暨代理行動客戶平台總經理Josh Newman說明，將從2023年起使用全新處理器品牌，將聚焦使用「Intel Core」、「Intel Evo」及「Intel vPro」品牌，但其中將不再繼續使用「Intel Pentium」與「Intel Celeron」品牌。
Intel最早從1992年開始使用「Intel Pentium」品牌，當時作為主打處理器品牌，並且奠定Intel在x86架構處理器早期發展地位，後續則在1998年推出「Intel Celeron」品牌，作為「Intel Pentium」品牌之下的入門品牌定位。
而在2006宣佈啟用「Intel Core」品牌之後，「Intel Pentium」與「Intel Celeron」品牌則是轉為入門處理器產品定位，主要用於低價位機種，或是教育用機種。
不過，從目前宣佈消息來看，Intel未來將主力聚焦在「Intel Core」、「Intel Evo」及「Intel vPro」品牌，未來入門處理器產品將不再沿用「Intel Pentium」與「Intel Celeron」品牌，將以「Intel Processor」 (Intel處理器)取代。
至於取消使用「Intel Pentium」與「Intel Celeron」品牌，並且改以「Intel Processor」品牌名稱取代，Intel強調是為了提供更簡單的識別方式，並且透過「Intel Core」、「Intel Evo」及「Intel vPro」品牌聚焦更高階、完整功能表現的處理器使用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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