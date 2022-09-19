「光傳輸技術」速度更快！可達1.2Tbps傳輸速率 1秒可傳6張藍光光碟資料量

聯合新聞網／ 楊又肇

依照富士通說明，此項光傳輸技術採用新製程打造的LSI數位訊號處理器，將可讓光傳輸速率增加至1.2Tbps，約可在每秒內傳輸達25GB資料量，亦即6張藍光光碟存放內容。

此外，新光傳輸技術所對應功耗也降低至120mW，意味可將原本致冷設備需求降低三分之一，並且可減少高達70%的二氧化碳排放量，藉此降低碳足跡生成比例。而富士通更將散熱方式從原本的風冷改為液冷，藉此降低散熱系統佔據空間，同時也能提升冷卻效率。

在此項技術中，富士通更透過機器學習方式分析光纖等組件運作狀態，讓光傳輸過程可以即時調整數據傳輸方式，藉此在最大傳輸效率過程降低運作功耗，同時也能確保資料可被正確傳遞。另一方面，富士通強調此項技術在800Gbps傳輸速度時，可對應資料傳輸距離將是現有系統的4倍左右。

隨著網路傳輸需求持續增加，目前全球透過網路傳遞交換的資料量也越來越龐大，因此透過光傳輸的網路資料交換方式也變得越來越重要。富士通透露若相關發展順利的話，此項光傳輸技術將會在其2023財年上半年正式投入商業應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 機器學習

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