搭載誇張的被動式散熱鰭片 Nextorage展示下一代PCIe 5.0介面設計的M.2 SSD

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／節取自GDM網站)
▲(圖／節取自GDM網站)

東京電玩展期間，Sony獨立儲存子公司Nextorage實際展示傳輸速度可達10 GB/s，並且採用PCIe 5.0x4介面設計的高性能M.2 2280 SSD

此款M.2 SSD可配置主動式或被動式的散熱系統，而在顯現場展示版本則是採用有明顯散熱鰭片設計的被動式散熱片，但具體設計在日後實際成品仍可能會做調整。

依照Nextorage說明，此款M.2 SSD採用176層NAND設計，實際傳輸速度可達10 GB/s，在2TB容量版本可對應10000 MB/s依序讀取與9500 MB/s依據寫入速度表現，而1TB容量版本的依序讀寫速度則分別為9500 MB/s與8500 MB/s。

在現有產品中，Nextorage已經提供高達4TB容量的PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD，依序讀寫速度分別可達7300 MB/s與6900 MB/s，並且可用於遊戲用PC，或是PlayStation 5儲存讀取需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京

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