降低相關成本開銷 通用旗下自駕車業務Cruise透露投入自有處理器研發

通用汽車旗下自駕車業務Cruise透露，將投入自有自駕車處理器研發，藉此降低相關成本開銷。

依照Cruise硬體工程副總裁Carl Jenkins表示，過去曾斥資向知名GPU業者採購自駕車解決方案 (編按：應該就是NVIDIA)，但考量目前量產規模仍不算大，同時其自駕技術仍處於實驗階段，實際上要花費大量資金，因此認為自行投入自駕車處理器研發，將能節省更多花費。

就Carl Jenkins的說法，Cruise已經開發打造四款晶片產品，其中代號「Horta」的晶片是用於車輛主要控制，而代號「Dune」的晶片則是整合各類感測元件傳遞數據，另外兩組則分別用於處理雷達資訊，以及車輛行進間特定運算需求，但並未透露其代號名稱。

目前這四款晶片已經用於Cruise打造的自駕車輛Cruise Origin，預計用於共享接駁等服務，相較傳統車輛則是少了方向盤與踏板。

而Cruise執行長Kyle Vogt表示，藉由投入自有自駕車處理器研發，將有助於在2025年前後讓自駕車生產成本降低，甚至可讓全自駕車輛價位變得更親民。

不過，Cruise並未透露在自駕車處理器研發花費細節，但預期在自駕車輛進入量產後，即可開始回收成本開銷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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