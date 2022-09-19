源自Alphabet內部團隊的Aalyria 將以雷射、軟體技術建構更廣泛高速連網資源
新創公司Aalyria宣佈，將以旗下結合雷射與雲端計算軟體技術，藉此建構更多元上網資源，而其原本發展則是與Google有所關聯。
Aalyria過去以代號「Minkowski」為稱，原本隸屬Google母公司Alphabet內部新創團隊，主要打造可從陸地延伸到海洋、高空，甚至太空的高速通訊網路應用技術，稍早宣佈拆分獨立消息，並且以Aalyria作為正式名稱運作。
Alphabet持有Aalyria少數股權，而Aalyria目前團隊成員約在26人，並且獲得美國國防部創新部門約870萬美元合作訂單，同時也部署其雷射通訊系統Tightbeam，以及可用於處理不同連接模式的雲端計算軟體Spacetime。
而Spacetime初期是用於預測Loon氣球如何移動，並且確保氣球之間連接運作距離，目前則用於預測雷射通訊系統Tightbeam之間連接距離，至於雷射通訊系統Tightbeam則是提供快上100-1000倍的傳輸表現，標榜約可在數百英里距離內以每秒1.6Tb (terabits)形式傳遞資料。
目前Aalyria獲利主要透過對外銷售使用其軟體技術，但預計明年可對外銷售以Tightbeam系統為基礎的硬體設備，並且能搭配Spacetime雲端計算軟體銷售使用，藉此應用在飛機、船隻等連網應用場景，甚至也強調將能銜接衛星通訊服務應用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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