一周數位爆報／全台首摔…果粉聽～iPhone 14 Pro破碎的聲音！官網「這時間」搶現貨隔天拿到！iOS 16必玩5功能、無痛轉移新手機教學來了

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蘋果iPhone 14系列新機昨（16）日正式發售，有不少幸運搶得首批現貨的果粉興奮開箱新手機，但才到開賣第2天，今天就傳出「台灣首摔」事件，維修價格也隨之曝光。
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悲傷度：★★★★★
小編評語：看到碎的模樣，真的給他5顆星都不夠…。
iPhone 14系列新機開售才第2天，就傳出有苦主達成「全台首摔」。 圖擷自 爆廢公社公開版
蘋果作業系統iOS 16於台灣時間今（13）日凌晨開放更新，有什麼是值得一試的功能？鎖定畫面加小工具、1秒去背、相簿上鎖、文字擷取等超級實用，《聯合新聞網》帶你玩一玩5個要先試的功能！
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好玩度：★★★★★
小編評語：1秒去背功能真的超實用又好玩！
iOS 16已開放下載，《聯合新聞網》帶你玩5個必玩的功能！（製圖／聯合新聞網）
買到全新iPhone 14系列最重要的當然是備份後轉移至新手機，不過還是有很多苦手卡在「轉移新手機」這關，但其實從舊的iPhone轉移到新iPhone 14系列的方法，已比以往iTunes還原要來得輕鬆許多，一切都歸功於蘋果iCloud雲端儲存和「快速開始」功能，此外，還能暫時「無料」擴增iCloud空間幫助舊資料轉移。《聯合新聞網》就來帶你解決問題吧！
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實用度：★★★★★
小編評語：希望大家可以轉換iPhone時可以無痛轉移喔！
買到iPhone 14了，但怎麼把舊資料轉移至新手機呢？《聯合新聞網》來教你一步步操作！（製圖／聯合新聞網）
明（16）日蘋果最新手機iPhone 14和iPhone 14 Pro系列開賣，不少果粉可在當天拿到首批新貨，其中又以紫色款最為熱門。一名網友詢問有無適合配紫色iPhone的保護殼，另一名網友推薦知名品牌的保護殼遭一面倒罵翻「看了就滅火」。
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尷尬度：★★★★☆
小編評語：這保護殼我真的不行…最近掛繩類的都滿流行的耶。
iPhone 14 Pro系列9月16日開賣，不少果粉可在當天拿到首批新貨，其中又以紫色款最為熱門。（翻攝自蘋果官網）
很苦惱開放預購iPhone 14系列那天沒搶到貨嗎？沒關係，一名網友發現今（16）日蘋果（Apple）開賣iPhone 14，而當天也有機會拿到「直營店現貨」！
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認真度：★★★★★
小編評語：真的每次刷刷都有機會刷到現貨，快去搶購！
iPhone 14 Pro系列是此次蘋果最搶手的手機。（美聯社）
蘋果（Apple）推出iPhone 14系列手機，其中iPhone 14 Pro系列從瀏海螢幕變成藥丸型挖孔螢幕設計配「動態島（Dynamic Island）」，被外界笑稱其實是想彌補藥丸型挖孔螢幕的缺陷而設計。不過就有國外網友發現，有安卓（Android）手機似乎想做出動態島風格的Fu。
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疑問度：★★★★★
小編評語：會不會明年看到安卓真的會出這些功能？
iPhone 14 Pro系列到底有多美？知名YouTuber「Joeman」搶先開箱紫色iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，背面真的會隨著光線而有不同變化，不過讓網友更驚豔的是，除了紫色外，另一個顏色也被大讚「也太好看了吧」。
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好看度：★★★★★
小編評語：天那紫色真的好好看，另一色也是相當沉穩有吸引力耶！
YouTuber「Joeman」搶先開箱紫色iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。（翻攝自 YouTube頻道「Joeman」）
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
2022-09-18 18:33
在今年東京電玩展上對外展示PlayStation VR 2實際外觀後，Sony在相關說明證實PlayStation VR 2將無法使用PlayStation VR遊戲內容。
2022-09-18 08:40
依照EVGA在其官網論壇公佈消息，宣佈日後將不再生產任何顯示卡產品，但未來依然會針對現有顯示卡產品提供售後服務，而日後銷售產品將以電源供應氣、散熱器等零組件為主。
2022-09-18 08:40
NVIDIA稍早透過其位於澳洲及紐西蘭的Twitter官方帳號張貼包含「Boot sequence initiated.」、「the future has a past …」、「This number will self destruct...」等描述貼文內容，而其中更出現用於解釋隨機變數等情況的白努利數 (Numbers of Bernoulli)，似乎暗示接下來即將揭曉產品，將是以Ada Lovelace為代稱的新款GeForce RTX40系列顯示卡。
2022-09-18 08:40
亞馬遜稍早更新Kindle電子書產品，將螢幕顯示密度提高至300ppi，同時也將連接埠改為目前主流使用的USB-C。
2022-09-18 08:39
在東京電玩展中，Konami宣布將推出《幻想水滸傳 I&II HD Remaster 門之紋章與多蘭統一戰爭》高解析重製版本，預計在2023年正式推出，將分別登上PlayStation 4、Xbox One、Steam、Nintendo Switch平台。
2022-09-17 15:26
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