一周數位爆報／全台首摔…果粉聽～iPhone 14 Pro破碎的聲音！官網「這時間」搶現貨隔天拿到！iOS 16必玩5功能、無痛轉移新手機教學來了

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

悲傷度：★★★★★ 小編評語：看到碎的模樣，真的給他5顆星都不夠…。

iPhone 14系列新機開售才第2天，就傳出有苦主達成「全台首摔」。 圖擷自 爆廢公社公開版

好玩度：★★★★★ 小編評語：1秒去背功能真的超實用又好玩！

iOS 16已開放下載，《聯合新聞網》帶你玩5個必玩的功能！（製圖／聯合新聞網）

實用度：★★★★★ 小編評語：希望大家可以轉換iPhone時可以無痛轉移喔！

買到iPhone 14了，但怎麼把舊資料轉移至新手機呢？《聯合新聞網》來教你一步步操作！（製圖／聯合新聞網）

尷尬度：★★★★☆ 小編評語：這保護殼我真的不行…最近掛繩類的都滿流行的耶。

iPhone 14 Pro系列9月16日開賣，不少果粉可在當天拿到首批新貨，其中又以紫色款最為熱門。（翻攝自蘋果官網）

認真度：★★★★★ 小編評語：真的每次刷刷都有機會刷到現貨，快去搶購！

iPhone 14 Pro系列是此次蘋果最搶手的手機。（美聯社）

疑問度：★★★★★ 小編評語：會不會明年看到安卓真的會出這些功能？

好看度：★★★★★ 小編評語：天那紫色真的好好看，另一色也是相當沉穩有吸引力耶！

YouTuber「Joeman」搶先開箱紫色iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。（翻攝自YouTube頻道「Joeman」）

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