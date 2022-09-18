亞馬遜更新Kindle、Kindle Kids電子書，提高顯示密度、換上USB-C

亞馬遜稍早更新Kindle電子書產品，將螢幕顯示密度提高至300ppi，同時也將連接埠改為目前主流使用的USB-C。

將顯示密度從過往的167ppi提高至300ppi，顯然將能讓電子書內容以更細膩形式呈現，同時也能在長時間閱讀時，對應更好的視覺感受。

至於內建儲存容量也從8GB增加至16GB，電池續航時間更拉長至16週左右，連接埠更換成更方便使用的USB-C規格，其他部分則包含採用更輕盈框架，以及可調整亮度的燈光設計。

而此次同步更新的Kindle Kids也換上類似設計，並且提供一年免費使用的Amazon Kids+訂閱服務，至於新款Kindle則在特定市場提供免費4個月的Kindle Unlimited訂閱服務。

建議售價方面，新款Kindle將以100美元價格銷售，新款Kindle Kids則以120美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦