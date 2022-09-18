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NVIDIA官方社群帳號暗示接下來將推出代號「Lovelace」的新款GeForce RTX40系列顯示卡

聯合新聞網／ 楊又肇

NVIDIA稍早透過其位於澳洲及紐西蘭的Twitter官方帳號張貼包含「Boot sequence initiated.」、「the future has a past …」、「This number will self destruct...」等描述貼文內容，而其中更出現用於解釋隨機變數等情況的白努利數 (Numbers of Bernoulli)，似乎暗示接下來即將揭曉產品，將是以Ada Lovelace為代稱的新款GeForce RTX40系列顯示卡。

實際上，NVIDIA並未直接透露即將揭曉新品細節，但先前有不少傳聞指稱NVIDIA將於下半年的GTC技術大會揭曉新款GeForce RTX40系列顯示卡，並且以Ada Lovelace為代稱。

而稍早透過NVIDIA位於澳洲及紐西蘭的Twitter官方帳號張貼內容，則是出現一張標示白努利數的紙張，另外也透露一組疑似電話號碼的數字「(208) 629-7538」。

目前無法猜測疑似電話號碼的數字代表意義，但不少人從白努利數是由Ada Lovelace於1842年提出猜測，認為接下來將推出新款顯示卡，確定將是代號「Lovelace」的新款GeForce RTX40系列顯示卡。

若沒意外的話，NVIDIA將會公佈包含GeForce RTX 4080、GeForce RTX 4090兩款主要顯示卡產品，前者將區分配置12GB或16GB GDDR6X顯示記憶體設計，同時包含CUDA顯示核心與記憶體頻寬都有不同設計，而後者則對應16384組CUDA顯示核心，配置384位元的24GB GDDR6X顯示記憶體，熱設計功耗則將介於450W–660W。

至於GeForce RTX 4080 16GB顯示記憶體版本對應9728組CUDA顯示核心，配置16GB GDDR6X顯示記憶體，採256位元記憶體頻寬，熱設計功耗介於340W–516W之間。GeForce RTX 4080 24GB顯示記憶體版本對應7680組CUDA顯示核心，配置12GB GDDR6X顯示記憶體，採192位元記憶體頻寬，熱設計功耗則介於285W–366W之間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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