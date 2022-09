NVIDIA官方社群帳號暗示接下來將推出代號「Lovelace」的新款GeForce RTX40系列顯示卡

NVIDIA稍早透過其位於澳洲及紐西蘭的Twitter官方帳號張貼包含「Boot sequence initiated.」、「the future has a past …」、「This number will self destruct...」等描述貼文內容,而其中更出現用於解釋隨機變數等情況的白努利數 (Numbers of Bernoulli),似乎暗示接下來即將揭曉產品,將是以Ada Lovelace為代稱的新款GeForce RTX40系列顯示卡。

實際上,NVIDIA並未直接透露即將揭曉新品細節,但先前有不少傳聞指稱NVIDIA將於下半年的GTC技術大會揭曉新款GeForce RTX40系列顯示卡,並且以Ada Lovelace為代稱。

而稍早透過NVIDIA位於澳洲及紐西蘭的Twitter官方帳號張貼內容,則是出現一張標示白努利數的紙張,另外也透露一組疑似電話號碼的數字「(208) 629-7538」。

目前無法猜測疑似電話號碼的數字代表意義,但不少人從白努利數是由Ada Lovelace於1842年提出猜測,認為接下來將推出新款顯示卡,確定將是代號「Lovelace」的新款GeForce RTX40系列顯示卡。

若沒意外的話,NVIDIA將會公佈包含GeForce RTX 4080、GeForce RTX 4090兩款主要顯示卡產品,前者將區分配置12GB或16GB GDDR6X顯示記憶體設計,同時包含CUDA顯示核心與記憶體頻寬都有不同設計,而後者則對應16384組CUDA顯示核心,配置384位元的24GB GDDR6X顯示記憶體,熱設計功耗則將介於450W–660W。

至於GeForce RTX 4080 16GB顯示記憶體版本對應9728組CUDA顯示核心,配置16GB GDDR6X顯示記憶體,採256位元記憶體頻寬,熱設計功耗介於340W–516W之間。GeForce RTX 4080 24GB顯示記憶體版本對應7680組CUDA顯示核心,配置12GB GDDR6X顯示記憶體,採192位元記憶體頻寬,熱設計功耗則介於285W–366W之間。

This number will self destruct...#ProjectBeyond 21-09-2022 2AM AEDT pic.twitter.com/K76fS8P6w0 — NVIDIA ANZ (@NvidiaANZ) September 15, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦