Sony證實PlayStation VR 2將無法直接相容遊玩PlayStation VR遊戲

NVIDIA稍早透過其位於澳洲及紐西蘭的Twitter官方帳號張貼包含「Boot sequence initiated.」、「the future has a past …」、「This number will self destruct...」等描述貼文內容,而其中更出現用於解釋隨機變數等情況的白努利數 (Numbers of Bernoulli),似乎暗示接下來即將揭曉產品,將是以Ada Lovelace為代稱的新款GeForce RTX40系列顯示卡。

2022-09-18 08:40