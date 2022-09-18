Sony證實PlayStation VR 2將無法直接相容遊玩PlayStation VR遊戲
在今年東京電玩展上對外展示PlayStation VR 2實際外觀後，Sony在相關說明證實PlayStation VR 2將無法使用PlayStation VR遊戲內容。
而兩者內容無法相容原因，在於PlayStation VR 2採用全新設計，其中包含透過內外鏡頭追蹤使用者動態，以及支援眼部視角追蹤，另外也支援3D觸覺與音效，實際遊玩體驗與PlayStation VR完全不同。
Sony強調，PlayStation VR 2將提供截然不同的虛擬實境遊玩體驗。
不過，將PlayStation VR的遊戲內容移植到PlayStation VR 2使用，理論上應該不會有太大問題，但主要還是取決開發者的意願。
PlayStation VR 2將在2023年年初推出，同時屆時將搭配超過20款虛擬實境遊戲一同銷售。
在東京電玩展期間，Sony分別透過《地平線》、《惡靈古堡》、《因屍路》和《星際大戰》等遊戲，展示PlayStation VR 2遊玩與互動體驗效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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