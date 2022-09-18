EVGA宣佈退出顯示卡市場，未來將聚焦電源供應器、散熱器等零組件發展

依照EVGA在其官網論壇公佈消息，宣佈日後將不再生產任何顯示卡產品，但未來依然會針對現有顯示卡產品提供售後服務，而日後銷售產品將以電源供應氣、散熱器等零組件為主。

EVGA說明，此項決定並非針對NVIDIA，因為未來也不會轉向生產AMD顯示卡產品，原因在於先前挖礦潮大幅吸引購卡需求，但後續挖礦熱度大幅消退之後，使得EVGA面臨龐大的顯示卡庫存壓力，而諸如NVIDIA等上游業者拒絕對此提供補貼，或是透過回購等方式舒緩庫存壓力，EVGA認為將因此揹負更大市場風險。

而做出此決定，對於EVGA其實是相當困難的抉擇，畢竟其每年超過75%收入來自與NVIDIA合作的顯示卡產品。

宣佈不再生產顯示卡產品後，EVGA接下來重心將會放在電源供應器、散熱器等零組件，同時認為這些零組件在任何情況下都會有高度使用需求，相比銷售顯示卡能有更容易獲利發展。

由於EVGA在北美顯示卡市場佔據40%比例，在西歐地區也有相當高的市佔比例，因此宣佈退出顯示卡市場，顯然將造成不小影響，尤其對NVIDIA可能也會造成一定衝擊。而接下來由EVGA空出市佔缺額，勢必會由其他顯示卡業者積極爭奪。

雖然宣佈退出顯示卡市場，但EVGA說明仍會向既有銷售顯示卡產品提供後續技術與維修服務，同時雖然已經準備即將推出的GeForce RTX40系列顯示卡樣品，但顯然已經不會繼續生產，同時也不會進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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