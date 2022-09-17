MelGeek新款機械式鍵盤Pixel 可透過樂高積木高度客製化

過去iRocks (艾芮克)曾推出可讓使用者安裝、堆疊樂高積木的鍵盤，而由MelGeek推出的新款機械式鍵盤Pixel，同樣也能在鍵盤周圍、底部安裝各類樂高積木，甚至也能直接以樂高積木作為鍵帽使用。

Pixel本身並未取得樂高原廠授權，但仍可透過鍵盤表面上佈滿的凸點安裝樂高積木，並且採無右側獨立數字按鍵區塊設計，每組按鍵鍵軸更採可熱插拔設計，並且支援按鍵功能自訂，可依照個人使用需求進行調整。

另外，每組按鍵也能獨自拆解，並且以樂高積木替換成鍵帽，同時鍵軸底部也搭載RGB燈光，另外鍵盤底部也能依照需求自行安裝樂高積木，藉此營造個人化風格。

鍵盤本身支援無線與有線方式連接，最多可對應8組裝置連接使用，建議售價則是199美元，目前已經開放預訂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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