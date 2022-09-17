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Adobe以200億美元等值金額收購線上設計協作平台Figma

聯合新聞網／ 楊又肇

Adobe宣佈，將以總額達200億美元的現金與等值股票受夠線上設計協作平台Figma，藉此擴展設計應用服務市場佈局。

Figma於2012年由共同創辦人Dylan Field和Evan Wallace成立，主要提供容易使用、可對應複雜設計需求，以及多名使用者線上協作，同時也有龐大第三方外掛程式開發應用生態的使用體驗，目前更累積吸引數百萬名使用者及開發者進駐，其中包含Google、微軟、Airbnb等科技業者都支持使用，同時吸引紅杉資本、a16z、凱鵬華盈等創投投資。

而此次由Adobe以200億美元收購，預期將使Adobe旗下Creative Cloud服務吸引更多人使用，同時也將藉由Figma服務使用社群擴展Adobe旗下產品使用率。

至於Figma到2025年的潛在市值發展規模將達165億美元，今年年度經常性收入可預期可額外增加2億美元，同時毛利率更達90%，並且有正向營運現金流表現，更將使Adobe接下來在設計創作市場佈局腳步能更為穩健。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Adobe

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