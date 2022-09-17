三星目標在2050年實現全公司運作可達零碳排放

日前宣布精簡旗下產品包裝，並且採用大量回收材質，甚至也跟進取消提供耳機、充電器配件，三星進一步宣布將在2050年實現全公司運作可達零碳排放。

為了達成此目標，三星表示將在未來7年內投入7兆韓元 (約50億美元)資金，藉此改變公司運作過程所產生碳排放量。

同時，三星負責打造消費性電子產品的DX (Device eXperience)部門，則預計率先在2030年達成零碳排放目標，不僅將使手機、顯示器等產品減少碳排放，更計畫在產品運送過程也能大幅降低排碳。

而生產過程就可能產生大量碳排放量的半導體與零組件部門，將是三星最大挑戰，其碳排放量足足佔了90%，遠比DX部門僅佔10%比例高出許多。

對此，三星將透過多處著手改善，包含減少半導體生產過程的的氣體排放量，同時也將在廠區增加更多廢棄處理措施，並且配合碳捕捉方式，讓含碳物質可以回收再利用。

另一方面，三星也計畫在未來5年內將DX部門使用能源，以及在韓國境內營運所使用能源都改成再生形式，並且目標在2050年讓三星位於全球地區的營運據點都能以再生能源運作。

其他部分，則是包含水資源重複利用，以及擴展廢棄電子回收作業，藉此避免非必要的資源損耗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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