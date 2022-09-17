《幻想水滸傳 I&II HD Remaster》要重製啦！Konami宣布2023年推出

在東京電玩展中，Konami宣布將推出《幻想水滸傳 I&II HD Remaster 門之紋章與多蘭統一戰爭》高解析重製版本，預計在2023年正式推出，將分別登上PlayStation 4、Xbox One、Steam、Nintendo Switch平台。

《幻想水滸傳》在1995年於PlayStation平台推出，本身以中國古典小說名著《水滸傳》為藍本，同時也是Konami第一款原創經典角色扮演遊戲，描繪赤月帝國中背負真理紋章的眾豪傑命運，並且隨著身為帝國五虎將之子的主角，集結108星宿與盟友，藉此對抗頹圮帝國暴政的故事。

而在1998年推出的《幻想水滸傳II》，則是延續《幻想水滸傳》的故事3年後，並且維持前作的紋章魔法、108星宿、根據地經營、大軍戰爭等等遊玩元素。

此次宣布推出《幻想水滸傳 I&II HD Remaster 門之紋章與多蘭統一戰爭》，則是希望透過高畫質重製，並且改進原本介面操作模式，藉此提升遊戲體驗。

改進項目如下：

畫面改進

• 強化畫素點陣與環境美術畫面特效，包括閃電、雲朵、閃爍火焰光影、裊裊煙霧、樹葉與蟲子動態、為遊戲帶來更生動的氛圍！

• 重新設計的效果與演出，以更美麗的方式讓令人難忘的場景重生！

新角色圖像

• 所有角色肖像圖HD化更新。由1995年發售的幻想水滸傳原始版本中擔綱角色設計的河野純子，為幻想水滸傳 I HD Remaster Gate Rune War門之紋章戰爭全新重繪全部角色肖像圖。

音效改進

• 場景音效 – 新增許多在原始版本中未能出現的環境音效，如溪流潺潺水聲、風聲、蟲鳴、奔馳的腳步聲等等，可享受到前所未有的沉浸體驗！

• 戰鬥音效 – 現在所有音效都已HD化，除了3D音效帶來的震撼，逼真的聲音使戰鬥場面臨場感大幅提升！

遊戲系統改進

• 新增許多新機能，如對話歷程記錄、自動戰鬥、倍速戰鬥等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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