Intel秀出下一代Thunderbolt技術 傳輸頻寬這麼高！

近期在以色列的技術活動中，Intel展示透過2組Thunderbolt連接埠，達成總計達80Gbps傳輸頻寬表現，藉此追趕近期USB Promoter Group公佈USB 4.0第二版本，將最高資料傳輸速率增加至80Gbps的設計規格。

實際上，Intel去年就已經透過位於以色列的研究機構打造下一代Thunderbolt連接技術，預期將以Thunderbolt 5為稱，當時就標榜對應80Gbps資料傳輸速率，將是現有Thunderbolt 4的兩倍以上。

而在此次對外展示裡，Intel僅以2組Thunderbolt連接埠通道構成80Gbps傳輸頻寬，但預期會在下一代Thunderbolt連接技術以單一線材實現相同頻寬設計。

不過，Intel尚未確認下一代Thunderbolt連接技術是否以Thunderbolt 5為稱，同時也尚未公佈實際推行時間。

若從Thunderbolt目前也是採用USB-C連接埠設計規格來看，或許下一代Thunderbolt連接埠設計將配合USB 4.0第二版本一同推出。而藉由單一線材連接使用模式，加上更高傳輸頻寬與更高供電設計，Intel預期將能讓日後連接裝置使用體驗變得更簡單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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