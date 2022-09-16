受經濟不確定等因素影響 Google將重整Area 120新創孵化器發展

近期傳出取消打造下一款Pixelbook，並且解散相關團隊成員消息後，再度傳出Google也準備調整內部新創孵化器Area 120發展規模。

相關消息指稱，透過Area 120孵化的新創團隊成員已經陸續在本周接到通知，將被要求重組，或是終止發展計畫，而受影響團隊成員除了重新在Google內部找到合適職位，否則將面臨被裁撤。

而Google發言人證實Area 120將進行重點重整，並且計畫聚焦在人工智慧項目發展，同時也將協助受影響團隊成員另尋工作發展機會。

Google執行長Sundar Pichai近期持續對外透露放緩員工招募，主要受到市場經濟衰退與諸多不確定因素影響，因此內部將採取更嚴格的財務規劃，未來招募對象會聚焦在工程、技術與特定關鍵領域人才。

不過，Google母公司Alphabet旗下投資新創項目則會加碼投資，例如生命科學公司Verily已經獲得Alphabet領投10億美元資金，相較Area 120投資孵化新創項目以短期內獲利為目標的情況不同，Alphabet投資新創項目往往會鎖定更長遠發展目標，或是更具意義的創新發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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