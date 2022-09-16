Intel重申在未來4年推出橫跨5個製程世代處理器產品目標

在以色列海法舉辦的TechTour活動裡，Intel重申在2021至2025年之間，將推出橫跨5個製程世代的處理器產品。

相較過去沿用6年的14nm製程，Intel雖然強調在製程精度下足功夫，但在製程帳面進展顯得落後他廠許多，因此在去年7月公佈製程技術推進藍圖中，Intel計畫在2022年下旬進入Intel 4製程，並且在2023年下旬推進至Intel 3製程，2024年則將進入20A製程發展，後續則目標在2025年推進到18A製程。

從時間軸來看，意味Intel從去年推行的Intel 7製程到目標2025年的18A製程，將會推出橫跨5個製程世代的處理器產品，亦即每年推進一個次世代製程。

其中，在Intel 20A與Intel 18A製程設計中，將會採用RibbonFET電晶體技術與PowerVia電源管理技術打造，藉此在更小處理器空間內容納更多電晶體，並且確保供電效率提升。

而Intel執行長Pat Gelsinger在日前說明中，更透露Intel 3、Intel 20A與Intel 18A製程技術推進進度順利，甚至可能會提前進入量產，例如目標在2025年上半年推行的18A製程，最快有機會在2024年下半年量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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