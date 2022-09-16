美國總統拜登宣佈批准首波9億美元投資 將於美國境內35州擴大設置電動車充電站

在出席底特律車展時，美國總統拜登宣佈批准首波9億美元投資，將在美國境內35個州內擴大設置電動車充電站，藉此推動美國境內轉向使用電動車的發展趨勢。

依照白宮說明，此項投資是去年11月通過以1兆美元推動美國境內基礎建設法案的一部分。而就美國政府看法認為，阻礙電動車發展的主要關鍵，與境內充電站無法普及有關。

而此次宣佈批准首波9億美元投資，美國政府計畫在境內35個州內擴大設置電動車充電站，同時美國國會日前更通過約50億美元撥款，預計在未來5年內向各州提供設置數千座充電站的資金。

拜登去年底簽署一項行政命令，要求政府單位在2027年前所採購車輛，必須以電動車、或混合電動車為主，同時也將增加採購電動車數量。

從白宮公佈數據顯示，美國聯邦政府於2020年採購車輛中，電動車僅佔不到1%比例，在2021年時增加約1倍，而今年規劃採購數量則增加至5倍左右，例如美國郵政署日前表示，將在新訂購的5萬輛郵務車中，讓全電驅動車輛比例增加至50%。

拜登政府目標在2030年以前，讓美國境內銷售新車的電動車與混合電動車佔比達50%，同時計畫建置超過50萬座充電站，更計畫在2030年以前逐年停止銷售新款燃油車。不過，相較持續推動電動車使用趨勢，美國政府目前卻未具體提出讓民眾汰換現有燃油車的做法，因此也成為許多人不願換成電動車的原因之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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